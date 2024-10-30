«Кормотех» получит от ЕБРР €40 млн кредита на строительство второго завода в Литве

Украинский производитель кормов для домашних животных «Кормотех» получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) €40 млн кредита на строительство второго завода в Литве. Общая стоимость проекта составит €63 млн, сообщила пресс-служба ЕБРР 30 октября.

Подробности

Пакет финансирования является синдицированным кредитом A/B на сумму €40 млн, из которых €20 млн предоставит нидерландский фонд управления активами ILX Fund.

Кредит предоставляется холдинговой компании Vengast Investments Ltd (Кипр) и ее дочерней компании в Литве Kormotech UAB.

Кредит ЕБРР сопровождается грантовым финансированием, в том числе грантом Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР, частично покрывающим расходы на внешних юристов.

Грантовое финансирование частично покроет стоимость нового оборудования рабочих мест для групп, нуждающихся в большем внимании, в том числе женщин и людей с инвалидностью, говорится в сообщении.

Контекст

Kormotech с 2003 года производит питание для кошек и собак под брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, Гав!, Мяу! У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС.

Ассортимент насчитывает более 650 позиций. Kormotech реализует в 42 странах мира продукцию брендов и торговых марок партнеров.

Ранее ЕБРР выделил €15 млн группе компаний «Кормотех» на строительство первого завода в Литве, начавшего работу в июне 2020 года. После этого банк предоставил компании кредит в €3,3 млн на пополнение оборотного капитала во время пандемии Covid-19 в 2020-м.

Kormotech завершил 2023 год с оборотом в $152 млн, что на $28 млн больше показателя предыдущего года и на $2 млн превысило прогнозы компании. Объем продаж достиг 77 400 т, что на 10 500 т (на 15,7%) больше, чем в 2022-м.

Общий объем инвестиций в расширение производства в Украине и Литве в течение 2023 года составил €6,55 млн. Это позволило произвести в общей сложности 73 300 т корма по сравнению с 59 800 т прошлогодних объемов производства, заявляла компания в начале этого года.

Что планирует производитель в следующей пятилетней стратегии, чем закончился эксперимент с запуском бизнеса в США и что советует небольшим производителям, желающим выйти на международный рынок, рассказал СЕО и совладелец «Кормотех» Ростислав Вовк в «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes.