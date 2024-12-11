Юрій Косюк продовжує інвестувати в логістичний бізнес. МХП придбала дві одеські компанії

Найбільший в Україні виробник курятини МХП Юрія Косюка через дочірню KK&Sons (належить 70% акцій) придбав дві логістичні компанії в Одесі – «Гермес Т» та «Ріфер Сервіс», свідчать дані YouControl. Компанії займаються контейнерними перевезеннями та інспекціями вантажів. Для МХП це друга інвестиція у логістичний бізнес від початку року.

Ключові факти

KK&Sons (Сполучене Королівство) стала власницею одеської компанії «Гермес Т» 5 грудня, свідчать дані YouControl.

До цього компанія належала співвласнику та гендиректору «КТЛ Україна» (що входить до KK&Sons) Андрію Кузьміну разом з партнерами Ігорем Хохловим та Сергієм Кочергіним. Директором компанії після зміни власності замість Кочергіна став Сергій Оранчук.

У той самий день KK&Sons придбала у Кузьміна, Хохлова та Кочергіна ще одну компанію – «Ріфер Сервіс». Директором замість Ірини Кузьміни став Ігор Цубера.

Контекст

У вересні МХП Косюка завершила першу угоду на ринку логістики – ставши юридичним власником KK&Sons (на 70%), якій належить українська логістична компанія «КТЛ Україна». Робота над угодою тривала близько 10 місяців.

Вартість угоди МХП з KTL Ukraine може сягати $10 млн, писав Forbes у липні.

KTL Ukraine МХП придбала для розширення напряму логістики, пояснював Forbes заступник голови правління з інвестиційної діяльності МХП Дмитро Зозуля. «Ця компанія органічно доповнює нашу бізнес-модель. Її власники зберігають свою частку і операційну роль, продовжують керувати цією компанією», – зазначав він.

Компанія «Гермес T» заснована 2005 року та спеціалізується на перевезенні контейнерів різних типів. Торік виторг «Гермес T» зріс на 34,6% – до 20,97 млн грн, за даними YouControl.

Створена в 2017-му «Ріфер Сервіс» проводить сюрвей інспекції вантажів, забезпечує лабораторні аналізи, оренду дженсети для транспортування вантажів у контейнерах, надає допомогу у отриманні висновків ветеринарної та фітосанітарної служби. У 2023 році виторг компанії виріс вчетверо – до 203 000 грн, за даними YouControl.

Виторг холдингу МХП, за підсумками 2023 року, становив понад $3 млрд, що на 14% більше, ніж роком раніше, за прибутку – $142 млн.