МХП Юрія Косюка планує купити одного з найбільших виробників курятини в Іспанії

МХП зробили пропозицію щодо придбання UVESA Group («UVESA») – лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини, йдеться у повідомленні компанії на біржі.

Ключові факти:

11 грудня 2024 року міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП подала зобов’язуючу пропозицію щодо придбання UVESA Group («UVESA») – лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини.

Угода є відкритою тендерною пропозицією, адресованою всім поточним акціонерам UVESA, що залежить від виконання певних умов, включаючи, але не обмежуючись, досягненням мінімального порогу прийняття в 50,01%. UVESA має понад 1500 акціонерів.

Це наступний крок МХП у розвитку на міжнародних ринках. Компанія зміцнює позицію важливого гравця на глобальному харчовому ринку та європейському ринку зокрема.

Розширення міжнародної присутності відповідає стратегії трансформації МХП у міжнародну кулінарну компанію з діяльністю на ключових регіональних ринках світу.

Контекст:

МХП трансформується з сировинної компанії в кулінарну з 2019 року. Кулінарна модель передбачає, що виробництво курятини, яка приносить МХП 60% виторгу, стане лише частиною бізнес‑ланцюжка. Кінцевий продукт – це їжа, готова або напівфабрикати. Компанія володіє 16-ма кулінарними брендами, має 1500 торгових точок та 180 закладів «Döner Маркет»: франчайзингових та власних. На черзі – співпраця з ресторанами.

В 2024-му МХП придбала три компанії: «М’ясний хутір», «Овочева скарбниця» та логістичну KTL Ukraine. Вартість угод з «Овочевою скарбницею» і з KTL Ukraine – до $10 млн кожна. В роботі – угоди з придбання більш як на $200 млн, казав у липні заступник голови правління МХП Дмитро Зозуля.

МХП вже має досвід придбання та розвитку компанії в Євросоюзі – у 2019 році частиною групи стала Perutnina Ptuj з потужностями у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеґовині. EBIDTA Perutnina Ptuj зросла з $34 млн у 2018-му до $91 млн у 2023 році.

Навесні найбільший виробник та експортер курятини в Україні вийшов на ринок Албанії через словенську Perutnina Ptuj D.O.O. МХП придбали низку албанських компаній, що спеціалізуються на виробництві та переробці курятини. Експансія триває.

Виторг за девʼять місяців 2024-го не змінився порівняно з аналогічним періодом 2023 року і становив $ 2,3 млрд, експортна частка виторгу також залишилась на рівні попереднього року і склала 60%, або $1,4 млрд, чистий прибуток – $141 млн проти $122 млн за аналогічний період 2023-го. Вартість акцій МХП на Лондонській фондовій біржі досягла рекордного рівня з червня 2022 року і становить €4,24.