Близько 85% агрокомпаній виплачують зарплату мобілізованим працівникам – дослідження

Середній рівень мобілізованих працівників в агрокомпаніях, станом на березень 2025 року, становить приблизно 9% від загальної кількості персоналу, йдеться у дослідженні Agrohub. За даними дослідників, компанії підтримують зв’язок із мобілізованими працівниками, надаючи їм необхідну допомогу у 85% компаній мобілізованим виплачують щомісячні компенсації.