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Близько 85% агрокомпаній виплачують зарплату мобілізованим працівникам – дослідження

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Середній рівень мобілізованих працівників в агрокомпаніях, станом на березень 2025 року, становить приблизно 9% від загальної кількості персоналу, йдеться у дослідженні Agrohub. За даними дослідників, компанії підтримують зв’язок із мобілізованими працівниками, надаючи їм необхідну допомогу у 85% компаній мобілізованим виплачують щомісячні компенсації.

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Деталі 

  • З них 73% нараховують суму, еквівалентну середній зарплаті за два місяці до мобілізації. Деякі компанії платять 50% окладу, мінімальну зарплату або враховують стаж. У 65% випадків виплати не залежать від перебування працівника в зоні бойових дій.  
  • 90% компаній планують продовжувати виплати до демобілізації. У разі зникнення безвісти виплати призупиняються до з’ясування статусу, але надається одноразова допомога, а родинам виплачують компенсації.  
  • При пораненні 65% компаній компенсують від 30 до 300 000 грн на лікування залежно від тяжкості травм. Деякі вирішують індивідуально, а один учасник покриває 100% витрат, включно з протезуванням.  
  • У разі загибелі компанії допомагають із похованням, надають одноразові виплати родинам (10-30 000 грн, максимум – 1 млн грн) або щомісячну підтримку (від кількох місяців до 10 років). Розмір і тривалість залежать від сімейних обставин, наприклад, наявності дітей чи літніх батьків.  
  • Більшість компаній зберігає для мобілізованих пільги, як-от житло чи медстрахування. В одному випадку працівнику залишили службове авто для використання в зоні бойових дій. Деякі надають юридичну та психологічну підтримку працівникам і їхнім родинам.  
  • Пайовикам щомісячні виплати зазвичай не передбачені, але вони можуть отримати допомогу, наприклад, на амуніцію чи в разі поранення або загибелі, говорять дослідники. 

Контекст 

Дослідження «Огляд політик та програм щодо мобілізованого персоналу та ветеранів» у межах Agrohub HR360 Benchmarking 2025 було проведене в березні 2025 року серед 13 провідних агрохолдингів, які сумарно обробляють понад 2 млн гектарів землі та налічують понад 60 000 працівників.

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