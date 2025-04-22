Кремль хоче, щоб Україна скасувала заборону на переговори з Путіним

Для початку переговорів із Москвою про уникнення ударів по цивільній інфраструктурі Києву необхідно усунути юридичні перешкоди для таких контактів. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Інтерфакс» .

Деталі

За наявності готовності української сторони до діалогу потрібно зробити юридичні кроки, щоб усунути бар’єри для таких контактів, зазначив Пєсков, відповідаючи журналістам на питання про можливість діалогу, враховуючи формальну заборону переговорів із Росією в Україні.

Він заявив, що президент РФ Володимир Путін нібито неодноразово заявляв про готовність вирішувати питання через переговори, і ця заява є черговим підтвердженням такої позиції, додав Пєсков.

Контекст

21 квітня президент Путін зазначив, що пропозицію України про уникнення ударів по цивільних об’єктах слід детально розглянути, не відкидаючи можливості прямих переговорів із Києвом.

Він наголосив, що це питання потребує ретельного аналізу, можливо, на двосторонній основі. Путін також заявив, що Росія відкрита до таких ініціатив і поважає ідею перемир’я, додавши, що після аналізу будуть ухвалені відповідні рішення.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков уточнив, що йдеться саме про переговори з українською стороною.