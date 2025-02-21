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Хакери могли викрасти у біржі Bybit $1,5 млрд у криптовалюті

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У криптобіржі Bybit могли викрасти майже $1,5 млрд у криптовалюті, повідомив криптодетектив ZachXBT. Очільник криптобіржі Bybit Бен Чжоу підтвердив, що один із холодних гаманців Ethereum біржі був скомпрометований. Біржа повідомила, що команда безпеки разом із провідними експертами з питань блокчейну та партнерами активно розслідує інцидент.

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Ключові факти

  • За даними блокчейн-детектива ZachXBT, криптовалютна біржа Bybit зіткнулася з «підозрілими відтоками» на суму $1,46 млрд.
  • Експерти з кібербезпеки PerkShield теж звертали увагу на підозрілі перекази.
  • Хакери обійшли систему безпеки, підмінивши дані транзакції: під час підписання всі учасники бачили правильну адресу, але фактично підтверджували зміну смарт-контракту. Це дозволило зловмисникам вивести кошти.
  • Чжоу наголосив, що інші холодні гаманці Bybit залишаються у безпеці, а виведення коштів працює у звичайному режимі.
  • Він попросив допомоги спільноти у відстеженні вкрадених активів.
  • Команда безпеки біржі разом із провідними експертами з питань блокчейну та партнерами активно розслідує інцидент.

Контекст

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin. 2025 рік може бути вдалим для цифрових активів, оскільки Конгрес США має ухвалити сприятливі регуляції для криптовалюти.

Але разом зі зростанням крипторинку активізуються й ризики: від шахрайських схем із мем-токенами до нестабільності криптобірж, які відрізняються за рівнем ліцензування, безпеки та умовами торгівлі.

Forbes USA проаналізував роботу 200 криптоплатформ і сформував рейтинг 25 найнадійніших криптобірж у світі. Разом ці біржі управляють приблизно $1,2 трлн клієнтських активів, а згідно з даними Similarweb у листопаді 2024-го їхні сайти відвідали 438 млн користувачів. Лідером рейтингу стала CME Group із Чикаго, яка управляє активами на $85 млрд. 

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