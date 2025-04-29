KSE купив «Гольф Клуб» на Оболоні за $18 млн для нового кампусу

Університет «Київська школа економіки» (KSE) придбав «Гольф Клуб» на Оболоні, який стане її новим кампусом, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine. За словами президента KSE Тимофія Милованова, це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час Незалежності.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ключові факти
- За словами Милованова, шукати новий кампус для KSE почали навесні 2024 року. Два роки намагались знайти підходящий обʼєкт, однак не виходило: то якість погана, то ціна зависока, каже Милованов. Перед тим як обрати гольф-центр, KSE переглянула близько 140 комерційних пропозицій.
- Серед варіантів були бізнес-центри у Києві, 10 га лісу неподалік столиці та території біля Дніпра на Київщині. Найвигіднішим виявився Київський гольф-центр на Оболонській набережній.
- За його словами, угода оцінюється у $18 млн, загалом інвестиція становить $40 млн, зокрема, у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, території, тощо.
- Милованов повідомив, що цей кампус буде для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, та інших фахівців.
- Він додав, що KSE не відмоляється від минулої діяльності «Гольф Клубу» і буде підтримувати цей спорт, також планує відновити літній кінотеатр.
- Президент вишу наголосив, що це приватний університет, і американська неприбуткова організація, усі кошти надходять від міжнародних та українських донорів та партнерів KSE. За його словами, з 2022 року донори передали KSE Foundation близько $150 млн і зараз KSE інвестує в інфраструктуру для інженерної та математичної освіти України.
- Милованов підтвердив плани придбати Національний університет «Києво-Могилянська академія». «Могилянку теж купимо, і зробимо її величною, знов. Але поки займемось «Гольф-центром», – написав він.
Контекст
Приватні університети у 2024-му лідирують за середнім балом абітурієнтів серед найпопулярніших спеціальностей. Такі висновки випливають з підрахунків Forbes Ukraine щодо результатів вступної кампанії. Які саме виші виявилися найбажанішими для вступників – читайте тут.
10 січня Тимофій Милованов запропонував зібрати у населення кошти для викупу Національного університету «Києво-Могилянська академія» у Міністерства освіти і науки, щоб зробити його «успішнішим та ефективнішим». Він оцінив вартість Києво-Могилянської академії в $10-50 млн. 22 січня МОН у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомило, що не планує приватизацію Києво-Могилянської академії. Милованов наголошував, що КШЕ готує офіційну пропозицію МОН про купівлю Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.