KSE купив «Гольф Клуб» на Оболоні за $18 млн для нового кампусу

Університет «Київська школа економіки» (KSE) придбав «Гольф Клуб» на Оболоні, який стане її новим кампусом, йдеться у матеріалі Forbes Ukraine . За словами президента KSE Тимофія Милованова, це найбільша інвестиція в освіту в один університет в Україні за час Незалежності.

Ключові факти

За словами Милованова, шукати новий кампус для KSE почали навесні 2024 року. Два роки намагались знайти підходящий обʼєкт, однак не виходило: то якість погана, то ціна зависока, каже Милованов. Перед тим як обрати гольф-центр, KSE переглянула близько 140 комерційних пропозицій.

Серед варіантів були бізнес-центри у Києві, 10 га лісу неподалік столиці та території біля Дніпра на Київщині. Найвигіднішим виявився Київський гольф-центр на Оболонській набережній.

За його словами, угода оцінюється у $18 млн, загалом інвестиція становить $40 млн, зокрема, у реконструкцію будівлі, нових просторів, аудиторій, лабораторій, території, тощо.

Милованов повідомив, що цей кампус буде для інженерів, математиків, урбаністів, психологів, та інших фахівців.

Він додав, що KSE не відмоляється від минулої діяльності «Гольф Клубу» і буде підтримувати цей спорт, також планує відновити літній кінотеатр.

Президент вишу наголосив, що це приватний університет, і американська неприбуткова організація, усі кошти надходять від міжнародних та українських донорів та партнерів KSE. За його словами, з 2022 року донори передали KSE Foundation близько $150 млн і зараз KSE інвестує в інфраструктуру для інженерної та математичної освіти України.

Милованов підтвердив плани придбати Національний університет «Києво-Могилянська академія». «Могилянку теж купимо, і зробимо її величною, знов. Але поки займемось «Гольф-центром», – написав він.

Контекст

Приватні університети у 2024-му лідирують за середнім балом абітурієнтів серед найпопулярніших спеціальностей. Такі висновки випливають з підрахунків Forbes Ukraine щодо результатів вступної кампанії. Які саме виші виявилися найбажанішими для вступників – читайте тут.

10 січня Тимофій Милованов запропонував зібрати у населення кошти для викупу Національного університету «Києво-Могилянська академія» у Міністерства освіти і науки, щоб зробити його «успішнішим та ефективнішим». Він оцінив вартість Києво-Могилянської академії в $10-50 млн. 22 січня МОН у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомило, що не планує приватизацію Києво-Могилянської академії. Милованов наголошував, що КШЕ готує офіційну пропозицію МОН про купівлю Національного університету «Києво-Могилянська академія».