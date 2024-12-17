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«Психологічно важко». Ректор КШЕ Милованов тиждень публічно сварився із засновником American University Kyiv через плагіат у соцмережах. Чи руйнують такі конфлікти бренд приватної освіти

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

5 хв читання

конфлікт Милованова та Шеремета, КШЕ, American University Kyiv /колаж Анастасія Решетнік

З 12 по 15 грудня 2024 року Тимофій Милованов опублікував майже десяток дописів у Facebook, звинувативши Романа Шеремету в систематичному плагіаті, зокрема його текстів у соцмережах Фото колаж Анастасія Решетнік

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Українським Facebook пронеслася хвиля суперечок між чинним президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та колишнім головою American University Kyiv Романом Шереметою. Суть дискусії – відсутність належного цитування чужих текстів у соцмережах. Як це може вплинути на репутацію обидвох приватних вишів, що залежать від донорських коштів?

17 грудня президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов та ректор-засновник American University Kyiv (AUK) Роман Шеремета оголосили перемирʼя. Майже тиждень вони сперечалися у Facebook-аккаунтах через нібито систематичний плагіат дописів у соцмережах. 

Приватні університети, на відміну від державних, не мають бюджету за замовчуванням. Їхню діяльність спонсорують донори. Хоч раніше бували випадки, коли батьки відмовляють абітурієнтів вступати в КШЕ, але в цілому кількість донатів, студентів та викладачів росте, каже Милованов. 

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