«Психологічно важко». Ректор КШЕ Милованов тиждень публічно сварився із засновником American University Kyiv через плагіат у соцмережах. Чи руйнують такі конфлікти бренд приватної освіти

Українським Facebook пронеслася хвиля суперечок між чинним президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та колишнім головою American University Kyiv Романом Шереметою. Суть дискусії – відсутність належного цитування чужих текстів у соцмережах. Як це може вплинути на репутацію обидвох приватних вишів, що залежать від донорських коштів?

17 грудня президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов та ректор-засновник American University Kyiv (AUK) Роман Шеремета оголосили перемирʼя. Майже тиждень вони сперечалися у Facebook-аккаунтах через нібито систематичний плагіат дописів у соцмережах.

Приватні університети, на відміну від державних, не мають бюджету за замовчуванням. Їхню діяльність спонсорують донори. Хоч раніше бували випадки, коли батьки відмовляють абітурієнтів вступати в КШЕ, але в цілому кількість донатів, студентів та викладачів росте, каже Милованов.