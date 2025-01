КШЕ готує офіційну пропозицію МОН про купівлю Києво-Могилянської академії – Милованов

Деталі

«Міністерство освіти і науки заявило, що не має наміру продавати Києво-Могилянську академію і не отримувало таких запитів. Однак ми готуємо запит. Історія, статус і традиції – це важливо, але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти – якісну освіту», – написав Милованов на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що у разі придбання університету, бренд та академічна частина Києво-Могилянської академії залишатимуться незмінними.

Контекст

10 січня Тимофій Милованов запропонував зібрати у населення кошти для викупу Національного університету «Києво-Могилянська академія» у Міністерства освіти і науки, щоб зробити його «успішнішим та ефективнішим». Він оцінив вартість Києво-Могилянської академії в $10-50 млн.

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт у себе у Facebook іронічно відреагував на таку пропозицію: «If you know, you know. Звісно, перший пріоритет – донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут», і опублікував посилання на благодійний фонд вишу.

22 січня МОН у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомило, що не планує приватизацію Києво-Могилянської академії.