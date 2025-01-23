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Національного університету «Києво-Могилянська академія» /Getty Images
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КШЕ готує офіційну пропозицію МОН про купівлю Києво-Могилянської академії – Милованов

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Національного університету «Києво-Могилянська академія» Фото Getty Images

Університет «Київська школа економіки» (КШЕ) готує офіційну пропозицію Міністерству освіти та науки про купівлю Національного університету «Києво-Могилянська академія». Про це повідомив президент КШЕ Тимофій Милованов. Раніше МОН заявило, що пропозиції не отримувало і не збирається продавати Могилянку.

Деталі 

  • «Міністерство освіти і науки заявило, що не має наміру продавати Києво-Могилянську академію і не отримувало таких запитів. Однак ми готуємо запит. Історія, статус і традиції – це важливо, але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти – якісну освіту», – написав Милованов на своїй сторінці у Facebook.
  • Він додав, що у разі придбання університету, бренд та академічна частина Києво-Могилянської академії залишатимуться незмінними.

Контекст 

10 січня Тимофій Милованов запропонував зібрати у населення кошти для викупу Національного університету «Києво-Могилянська академія» у Міністерства освіти і науки, щоб зробити його «успішнішим та ефективнішим». Він оцінив вартість Києво-Могилянської академії в $10-50 млн.

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт у себе у Facebook іронічно відреагував на таку пропозицію: «If you know, you know. Звісно, перший пріоритет – донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут», і опублікував посилання на благодійний фонд вишу.

22 січня МОН у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомило, що не планує приватизацію Києво-Могилянської академії.

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