Деталі

За його словами, термін «олігарх» часто використовується для формування негативного іміджу великих бізнесменів, а не як чітка юридична категорія.Кучма зазначив, що під час його президентства жоден бізнесмен не відповідав критеріям олігарха, визначеним українським законодавством з 2021 року.

Кучма вважає справедливішим називати себе «батьком» земельних та аграрних реформ, які «сприяли створенню в Україні широкого прошарку власників – основи будь-якого сучасного демократичного та ринкового суспільства». «Ми дали можливість стати ними десяткам мільйонів наших громадян, і представники малого та середнього бізнесу цим скористалася», – сказав Кучма.

Він пояснив, що купівля великих індустріальних підприємств визначалась правовими передумовами, створеними ще до його каденції, і близько 75% вартості активів передавалося членам трудових колективів через приватизаційні та пільгові папери.

«Але «хотіли, як краще, а вийшло, як завжди»: ці сертифікати одразу ж почали за безцінь скуповувати власники майбутніх великих бізнесів на «чорному», а не фондовому ринку, бо про створення фондового ринку парламент тоді не подбав. Але ще раз підкреслю: крупний бізнесмен не є синонімом «олігарха», – зазначив Кучма.

Він наголосив, що свого часу дуже хотів, щоб промислові гіганти залишилися в українських руках і не перейшли іноземцям. «І я радий, що у підсумку українська індустрія залишилася українською і не повторила долю деяких економік пострадянських країн, які «на корню» належать росіянам. Я справді високо ціную більшість крупних бізнесменів, які сформувалися під час мого президентства. Що б не казали про них, вони робили велику справу, піднімаючи із брухту напіврозвалені радянські підприємства, а згодом і почавши будувати заводи нового покоління», – додав Кучма.

Другий український президент зауважив, що «бачить різницю між цими людьми і тими, хто почав «дерибан» ринку уже за часів Януковича, входячи до його оточення: перше покоління будувало, друге «віджимало».

Кучма додав, що більшість бізнесменів першого покоління зараз працює на Україну та підтримує армію, тоді як частина «нових донецьких» перейшла на бік ворога.

Контекст

Кучма, інженер-ракетник і ексдиректор «Південмашу», став президентом у 1994 році на хвилі обіцянок економічних реформ після правління Леоніда Кравчука. Його каденція (два терміни) припала на перехід від планової до ринкової економіки: гіперінфляція 1990-х, масова приватизація (1994–2000 рр.). Це дозволило бізнесменам скупити активи за заниженими цінами. Рінат Ахметов отримав контроль над «ПриватБанком» і металургією; Ігор Коломойський – над банками та нафтою; Віктор Пінчук (зять Кучми) – над Interpipe. Через це за Кучмою у публіцистиці та політології закріпився термін «батько українського олігархату» (або «хрещений батько» олігархів).