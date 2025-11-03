Другий президент України Леонід Кучма відкинув твердження, що він є «батьком українського олігархату». В інтерв’ю ВВС він заявив: «Ні, не погоджуюсь».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За його словами, термін «олігарх» часто використовується для формування негативного іміджу великих бізнесменів, а не як чітка юридична категорія.Кучма зазначив, що під час його президентства жоден бізнесмен не відповідав критеріям олігарха, визначеним українським законодавством з 2021 року.
- Кучма вважає справедливішим називати себе «батьком» земельних та аграрних реформ, які «сприяли створенню в Україні широкого прошарку власників – основи будь-якого сучасного демократичного та ринкового суспільства». «Ми дали можливість стати ними десяткам мільйонів наших громадян, і представники малого та середнього бізнесу цим скористалася», – сказав Кучма.
- Він пояснив, що купівля великих індустріальних підприємств визначалась правовими передумовами, створеними ще до його каденції, і близько 75% вартості активів передавалося членам трудових колективів через приватизаційні та пільгові папери.
- «Але «хотіли, як краще, а вийшло, як завжди»: ці сертифікати одразу ж почали за безцінь скуповувати власники майбутніх великих бізнесів на «чорному», а не фондовому ринку, бо про створення фондового ринку парламент тоді не подбав. Але ще раз підкреслю: крупний бізнесмен не є синонімом «олігарха», – зазначив Кучма.
- Він наголосив, що свого часу дуже хотів, щоб промислові гіганти залишилися в українських руках і не перейшли іноземцям. «І я радий, що у підсумку українська індустрія залишилася українською і не повторила долю деяких економік пострадянських країн, які «на корню» належать росіянам. Я справді високо ціную більшість крупних бізнесменів, які сформувалися під час мого президентства. Що б не казали про них, вони робили велику справу, піднімаючи із брухту напіврозвалені радянські підприємства, а згодом і почавши будувати заводи нового покоління», – додав Кучма.
- Другий український президент зауважив, що «бачить різницю між цими людьми і тими, хто почав «дерибан» ринку уже за часів Януковича, входячи до його оточення: перше покоління будувало, друге «віджимало».
- Кучма додав, що більшість бізнесменів першого покоління зараз працює на Україну та підтримує армію, тоді як частина «нових донецьких» перейшла на бік ворога.
Контекст
Кучма, інженер-ракетник і ексдиректор «Південмашу», став президентом у 1994 році на хвилі обіцянок економічних реформ після правління Леоніда Кравчука. Його каденція (два терміни) припала на перехід від планової до ринкової економіки: гіперінфляція 1990-х, масова приватизація (1994–2000 рр.). Це дозволило бізнесменам скупити активи за заниженими цінами. Рінат Ахметов отримав контроль над «ПриватБанком» і металургією; Ігор Коломойський – над банками та нафтою; Віктор Пінчук (зять Кучми) – над Interpipe. Через це за Кучмою у публіцистиці та політології закріпився термін «батько українського олігархату» (або «хрещений батько» олігархів).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.