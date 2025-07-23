Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Японією, згідно з якою на товари, імпортовані до США з четвертої за величиною економіки світу, буде встановлено мито у розмірі 15%. Про це пише Financial Times .

Деталі

Новий 15%-вий митний збір на японські товари нижчий за 25%, які Дональд Трамп погрожував запровадити, але вищий за попередній 10%-вий митний збір. Це свідчить про агресивну торговельну політику Трампа щодо союзників США. До 1 серпня країни мають укласти угоди, інакше мита зростуть.

Трамп заявив, що Японія відкриє ринки для американських автомобілів і рису. «Ми уклали величезну угоду з Японією», – написав він у Truth Social, зазначивши, що Японія сплачуватиме 15%-ві мита. Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ішіба підтвердив зниження мит на автомобілі до 15% без кількісних обмежень. Мита на сталь і алюміній (50%) та оборонні зобов’язання до угоди не увійшли.

Автомобільна галузь Японії, основа економіки з торговельним профіцитом $63 млрд зі США, позитивно відреагувала: акції Toyota, Honda, Subaru та Mazda зросли на 11-17%. Єна послабилася до ¥146,9, а індекс Topix виріс на 3,1%.

Угоду уклали після восьми раундів переговорів за участі японського переговірника Рьосея Аказави та американських міністрів Говарда Лутніка й Скотта Бессента. Японія стала найбільшою економікою, що уклала угоду після анонсу Трампа про «взаємні» мита. Раніше США домовилися з Великою Британією, Індонезією, Китаєм, В’єтнамом і Філіппінами.

Трамп заявив, що Японія інвестує $550 млрд у США в напівпровідники, сталь, суднобудування, авіацію, енергетику та ШІ, створивши сотні тисяч робочих місць. Також планується спільне підприємство з LNG на Алясці. Американські автовиробники висловили занепокоєння, що нижчі мита на японський імпорт можуть зашкодити місцевій промисловості.

Угода укладена на тлі напружених відносин через вимоги США збільшити оборонні витрати Японії. Після невдачі на виборах прем’єр Ішіба планує наступного місяця оголосити про відставку.

Контекст

У квітні адміністрація Дональда Трампа запровадила нові глобальні мита на імпорт з Японії. Зокрема, було встановлено 25% мито на японські автомобілі та автозапчастини, а також 24% – на інші категорії товарів. Це рішення спричинило хвилю паніки на ринках: японський індекс Nikkei впав на 7,8% за один день. Трамп обґрунтовував такий крок необхідністю захистити американського виробника та зменшити дефіцит торгового балансу з Токіо.

Після введення мит почалася серія переговорів між США та Японією. Дональд Трамп неодноразово погрожував підвищити ставки ще більше – до 25%, а згодом навіть до 35%, якщо японська сторона не піде на поступки. Ці заяви викликали гостру реакцію з боку Токіо. Прем’єр-міністр Японії Ішіба особисто долучився до переговорного процесу, намагаючись уникнути ескалації.

Основні розбіжності стосувалися мит на автомобілі, доступу до аграрного ринку Японії (зокрема імпорту рису), а також нетарифних бар’єрів – у галузях фармацевтики, напівпровідників, алкоголю та металів. США наполягали на зниженні бар’єрів для американських товарів, натомість Японія вимагала зменшити мита на свій автопром. Крім того, важливою темою було збереження обмежень на імпорт сталі та алюмінію, на які діяли окремі мита у 50%.