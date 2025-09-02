Адміністрація Дональда Трампа розгляне питання посилення санкції проти Росії після того, як російський президент Володимир Путін посилив ракетні удари по Україні , попри нещодавні переговори про мир. Про це в інтерв’ю Fox News сказав Міністр фінансів США Скотт Бессент.

Деталі

«Всі опції залишаються на столі», оскільки Кремль діє «у зневажливий спосіб, збільшуючи бомбардування», сказав Бессент. «Ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня», – повідомив міністр фінансів.

Бессента також запитали про відносини США з Індією на тлі підвищення тарифів Вашингтоном через закупівлі Нью-Делі російської нафти. Міністр зазначив, що попри участь прем’єра Нарендри Моді у зустрічі з лідерами Росії та Китаю в межах Шанхайської організації співробітництва, «цінності Індії значно ближчі до американських, ніж до російських».

Водночас він розкритикував практику перепродажу російської нафти, що допомагає фінансувати війну, і визнав, що торговельні переговори між двома країнами просуваються повільно.

Контекст

Трамп неодноразово висловлював розчарування діями Путіна, особливо через відсутність прогресу в мирних переговорах з Україною. Він заявляв, що санкції можуть бути введені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню. Водночас Трамп прагне зберегти можливість діалогу з Путіним, розглядаючи санкції як спосіб тиску, а не ескалації.

Через просування російських військ в Україні Путін не вважає за доцільне завершувати війну. У Кремлі переконані, що ні армія, ні суспільство цього не зрозуміють.

Погрози Трампа новими санкціями в Кремлі вважають болючими, але не критичними. Там сумніваються, що він дотримається ультиматуму.

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Індія купувала лише 20 000 барелів на добу. У 2025 році імпорт зріс у 100 разів і на піку сягав 2 млн барелів щодня.

Попри тимчасове призупинення закупівель через американські мита, індійські держкомпанії швидко повернулися до імпорту після того, як російські трейдери знизили ціну на $3 за барель.

У вересні Індія планує збільшити закупівлі російської нафти ще на 10–20%.