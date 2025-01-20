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Литовські дрони і тепловізори. Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Литва передала Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли дрони литовського виробництва, повідомило у соцмережі Х Міністерство оборони Литви 20 січня.

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Ключові факти

  • Литовські вантажівки з військовою допомогою вже прибули в Україну.
  • «Продовжуючи посилювати військові спроможності України, ми доставили тисячі безпілотників від литовських виробників, а також тепловізори і пʼятитонні телескопічні навантажувачі», — повідомило міністерство.
  • Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що не можна сповільнювати темпи допомоги Україні, адже від цього залежить і безпека Литви.
  • «Ми не можемо сповільнювати темпи підтримки України, оскільки забезпечення безпеки України означає забезпечення нашої власної безпеки. Ми маємо стільки ж часу, скільки й Україна. Ми також усунули бюрократичні барʼєри, тому військова допомога буде надходити в Україну швидше», – написала вона.

Контекст

Литва інвестує €10 млн у виробництво ракети-дрона «Паляниця» шляхом прямого фінансування українського виробника. Набуття спроможностей в ураженні ворожих цілей на великій відстані залишається одним із пріоритетів України. Україна вперше застосувала нову зброю власного виробництва – ракету-дрон «Паляниця» на День Незалежності, заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей із нагоди свята. Ідея розробити «Паляницю» виникла через обмеження на використання далекобійної зброї західних партнерів. Основною ж ціллю для «Паляниць» будуть російські аеродроми.

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