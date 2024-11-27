Уряди країн Північної Європи, Балтії та Польща домовилися про підтримку ОПК України

Очільники урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі та Швеції заявили про намір посилити підтримку України та її оборонної промисловості, а ще інвестувати у постачання боєприпасів, йдеться у спільній заяві 27 листопада.

Ключові факти

Уряди країн Північної Європи, Балтії та Польщі посилять підтримку України. Вони наголосили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити мир.

«Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, зокрема української оборонної промисловості, та інвестуватимемо в надання більшої кількості боєприпасів для України», – сказано в заяві.

Країни закликали інших союзників до подальшої підтримки України, у тому числі військової.

Очільники урядів заявили про підтримку українського Плану перемоги і прихильність до «всеосяжного, справедливого і міцного миру для України та її повної європейської та євроатлантичної інтеграції».

Згідно із заявою, Росія залишається найбільшою і прямою загрозою безпеці цих країн у довгостроковій перспективі.

«Ми будемо працювати разом, щоб стримувати, заперечувати і протидіяти агресивним і конфронтаційним діям Росії, а також забезпечити її повну міжнародну відповідальність за злочин агресії», – йдеться у спільній заяві.

Контекст

Український оборонно-промисловий комплекс на другому році повномасштабного вторгнення Росії зріс утричі – до $3 млрд. Український держбюджет покриває менше третини спроможностей українських виробників – на закупівлю озброєння в держбюджеті цьогоріч передбачено лише $6 млрд із необхідних $20 млрд, розповідав 13 квітня Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості.

Українські компанії випускають дрони, артилерійські установки, бронетехніку та майже опанували виробництво натовських артилерійських снарядів калібру 155 мм. У 2024-му український ОПК може виробляти впʼятеро більше. Детальніше про це читайте тут.

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.