Lviv Croissants виходить на ринок Норвегії

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

1 хв читання

Заклад мережі «Львівські круасани» /надано пресслужбою

Пекарня мережі «Львівські круасани» Фото надано пресслужбою

Мережа пекарень Lviv Croissants відкриє перший заклад у столиці Норвегії – Осло. Про це компанія повідомила на офіційній сторінці в Instagram.

  • Відкриття заплановане на 16 листопада 2025-го за адресою Arbeidersamfunnets Plass,1.
  • Партнерами першого закладу в Осло стали українські підприємці, які проживають у Норвегії, зазначає співвласник мережі Андрій Галицький.
  • Інвестиції у проєкт перевищили €200 000.
  •  «Заклад невеликий, але Норвегія – дорога країна, тож значну частину кошторису склала оплата будівельників», – каже Галицький. 
  • Для облаштування простору частину архітектурних і дизайнерських рішень імпортували з інших країн Європи, адже на місці не вдалося знайти аналогів.
  • «Це наша перша спроба виходу на ринок Північної Європи – і перша спроба серед українських ресторанних мереж зайти на ринок Норвегії», – зазначає Галицький.

Контекст 

Франчайзингова мережа Lviv Croissants заснована у 2015-му у Львові за адресою Крива Липа, 9. Її співвласники – брати Андрій та Євген Галицькі, Руслан та Орест Печенки, а також Юрій Загродський.

На листопад 2025-го в Україні працює 189 пекарень Lviv Croissants, а також у Польщі, Чехії, Словаччині, Франції, США та Південній Кореї.

Виторг Lviv Croissants у 2023-му становив 1,5 млрд грн, казав Forbes Ukraine Галицький. Консолідованих даних за 2024-й у мережі не розкривали. Виторг найбільшої юридичної особи співвласників ТОВ «ЗФ Логістик» у 2024-му склав 145,2 млн грн.

Цьогоріч мережа відкрила перший заклад у Франції – у місті Канни і в США, у місті Кент штату Вашингтон. Другий заклад мережі запрацював у місті Пардубиці в Чехії.

До кінця року бренд планує нові відкриття у Польщі, Франції та США, зазначає Галицький. «Паралельно ведемо перемовини з чотирма новими країнами – і не лише у Європі», – додає він.

