Маркетплейс «Алло» запустил продажи электромобилей Tesla, Audi и Xiaomi

В «Алло» начали продавать электромобили онлайн. На сайте представлено более 90 моделей стоимостью от 665 000 грн, ассортимент обещают расширить до осени 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ключевые факты

«Алло» запустил новую категорию товаров – легковые электромобили. На платформе уже доступно более 90 моделей от Tesla, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Honda, Xiaomi, BYD, Zeekr, Toyota, Volkswagen.

Авто продает партнер маркетплейса, с которым заключили соглашение в марте 2025 года. Мерчант дает гарантию: два года или 50 000 км на электродвигатель, батарею и инвертор.

«Украинцы готовы покупать онлайн все, включая транспортные средства», – говорит руководитель департамента «маркетплейс Алло» Денис Корецкий.

В конце 2024 года на платформе уже приобрели трактор и десятки мотоциклов.

Популярне Категория Рейтинги Дата Вчера 50 лучших работодателей страны

Контекст

Ранее на «Алло» уже продавали другие виды электротранспорта – электровелосипеды, гироскутеры, гироборды, детские электрические автомобили, электросамокаты.

«Алло» – один из самых больших национальных маркетплейсов. В 2024 году компания открыла девять новых магазинов, в первом квартале 2025-го – один. На апрель сеть ритейлера объединяла 293 магазина «Алло», «Алло Max» и точки выдачи «Алло Express», а также магазины под брендами Mi Store и телеком-операторов, работающих более чем в 100 украинских городах.

Выручка ООО «Алло» составила 11,2 млрд грн, что на 31% больше чем в прошлом году. Конечный бенефициар компании – Дмитрий Деревецкий.

Спрос на электромобили в Украине растет. По данным Института исследования авторынка, в первом квартале 2025 года украинцы купили на треть больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из ключевых причин – ожидаемый возврат полного растаможивания с 2026 года.