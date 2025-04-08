Маск особисто просив Трампа скасувати нові масштабні мита – Washington Post

Акції Tesla закрилися на рівні $233,29 за акцію 7 квітня, впавши більш ніж на 2,5%. Цього року акції втратили понад 38% своєї вартості.

Мільярдер Ілон Маск розкритикував радника президента США з торговельної політики Пітера Наварро, який відіграв ключову роль у розробці мит. А минулими вихідними Маск особисто звернувся до Дональда Трампа, проте поки що це не дало успіху, пише The Washington Post із посиланням на джерела. Газета зазначає, що це «найгучніші розбіжності між президентом та одним із його ключових радників».

Ключові факти

Маск вибухнув потоком повідомлень у соціальних мережах з критикою Наварро щодо агресивного тарифного плану, бізнесмен листувався з тим самим чиновником і звертався до Трампа з особистими закликами. Водночас спроба Маска втрутитись у питання мит, підтверджена двома людьми, поки не принесла успіху.

Трамп 7 квітня пригрозив запровадити нові 50-відсоткові мита на імпорт із Китаю на додаток до 34-відсоткових податків, які він оголосив минулого тижня.

Ситуація з митами для Маска з Трампом знаменує собою найгучнішу розбіжність між президентом і одним з його ключових радників, який вклав майже $290 млн на підтримку республіканців на торішніх виборах і очолював ініціативу DOGE.

Віце-премʼєру Італії Маттео Сальвіні минулими вихідними Маск заявив, що хотів би бачити «зону вільної торгівлі» між Європою та США: «Зрештою, я сподіваюся, всі дійдуть згоди, що і Європа, і США в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими митами».

Маск також заявив, що хотів би надати людям більше свободи для переміщення між країнами Європи та США й роботи в будь-якій із них, «якщо вони того забажають». «Це, безумовно, була моя порада президенту», – сказав він.

Контекст

Маск, який є генеральним директором виробника електромобілів Tesla, давно вважав, що тарифи завдають шкоди діловим цілям компанії, яка вважає США та Китай ключовими виробничими й споживчими центрами.

Маск виступав проти мит, принаймні з першого терміну Трампа, коли Tesla подала позов, намагаючись скасувати податок на імпорт Tesla з Китаю до США.

Суперечка між президентом і одним із його найвпливовіших радників відбувається всього за кілька тижнів до того, як очікується, що Маск, найбагатша людина світу, залишить свою посаду в адміністрації. Вона також відбувається на тлі зростання тиску на Tesla з метою згорнути назад ознаки падіння попиту, частково викликаного походом Маска в політику.