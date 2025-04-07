Трамп пригрозив Китаю додатковими 50% митами, якщо той не скасує свої тарифи

США введуть додаткові 50% мита на китайський імпорт, якщо Пекін не скасує свої 34% мита на американський імпорт, які ввів у відповідь на недавні американські мита. Про це президент США Дональд Трамп 7 квітня написав у своїй соцмережі TruthSocial .

Ключові факти

За словами Трампа, якщо Китай до завтра, 8 квітня, не скасує збільшення своїх мит на 34%, Сполучені Штати введуть додаткові тарифи для Китаю у розмірі 50%, починаючи з 9 квітня.

«Крім того, всі переговори з Китаєм щодо запрошених ними зустрічей із нами буде припинено! Перемовини з іншими країнами, котрі також просили про зустрічі, почнуться негайно», – написав президент США.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів 20% мита на всі товари з Китаю; пригрозив запровадженням 25% мит на більшість товарів із Канади та Мексики, та відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення 25% мит на імпортні автомобілі та анонсував, що 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

4 квітня Китай оголосив, що введе 34-відсоткове мито на імпортовані американські товари на додаток до існуючих мит у відповідь на аналогічні дії США щодо китайського імпорту. Тоді ж Трамп наголосив, що його економічна політика «ніколи не зміниться», і розкритикував Китай за анонсовані мита.

7 квітня президент Трамп заявив, що США отримують «мільярди доларів на тиждень» від мит, що вже діють. «Ціни на нафту знизилися, процентні ставки знизилися (повільна ФРС повинна знизити ставки!), ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає», – написав він.