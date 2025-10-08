Через російські атаки ускладнено рух поїздів на Ніжинському напрямку, деякі потяги затримуються, а деякі тимчасово не курсуватимуть. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Деталі

Поїзди, що курсуватимуть за зміненим маршрутом:

№46 Ужгород – Харків;

№113 Харків – Львів;

№786 Київ – Терещенська;

№116 Київ – Суми;

№779 Суми – Київ;

№787 Терещенська – Київ.

Потяги №143/144 Суми – Львів та №45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.

Тимчасово скасовано рух поїздів:

№6901 Носівка – Київ (Північна);

№6903 Ніжин – Київ-Волинський;

№6907 Ніжин – Київ (Північна);

№6909 Ніжин – Київ (Північна);

№6674 Немішаєве – Святошин.

Контекст

Останнім часом Росія систематично атакує об’єкти інфраструктури «Укрзалізниці» та енергетичного сектору.

7 вересня ворог здійснив потужні удари по Кременчуку, значно пошкодивши Крюківський міст – єдиний шлях через Дніпро, що з’єднує місто з населенням 200 000 осіб та весь промисловий регіон на десятки кілометрів.

17 вересня Росія атакувала підстанції «Укрзалізниці», що спричинило затримки пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках, повідомила компанія.

У ніч на 2 жовтня ворог завдав масованого удару по об’єктах «Укрзалізниці» в Одесі та Конотопі на Сумщині.

У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала на Полтавщині локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції.