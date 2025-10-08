Через російські атаки ускладнено рух поїздів на Ніжинському напрямку, деякі потяги затримуються, а деякі тимчасово не курсуватимуть. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
Деталі
Поїзди, що курсуватимуть за зміненим маршрутом:
- №46 Ужгород – Харків;
- №113 Харків – Львів;
- №786 Київ – Терещенська;
- №116 Київ – Суми;
- №779 Суми – Київ;
- №787 Терещенська – Київ.
Потяги №143/144 Суми – Львів та №45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.
Тимчасово скасовано рух поїздів:
- №6901 Носівка – Київ (Північна);
- №6903 Ніжин – Київ-Волинський;
- №6907 Ніжин – Київ (Північна);
- №6909 Ніжин – Київ (Північна);
- №6674 Немішаєве – Святошин.
Контекст
Останнім часом Росія систематично атакує об’єкти інфраструктури «Укрзалізниці» та енергетичного сектору.
7 вересня ворог здійснив потужні удари по Кременчуку, значно пошкодивши Крюківський міст – єдиний шлях через Дніпро, що з’єднує місто з населенням 200 000 осіб та весь промисловий регіон на десятки кілометрів.
17 вересня Росія атакувала підстанції «Укрзалізниці», що спричинило затримки пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках, повідомила компанія.
У ніч на 2 жовтня ворог завдав масованого удару по об’єктах «Укрзалізниці» в Одесі та Конотопі на Сумщині.
У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала на Полтавщині локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції.
