Європа в пошуках сили, яку любить світ. Як їй у цьому може допомогти Україна? Висновки інвестбанкіра Ігоря Мазепи з ВЕФ

На тлі політичної та економічної кризи в ЄС Україна має реальний шанс стати сильним гравцем у Європі, якщо зможе подолати внутрішні проблеми, використати свої досягнення в цифровізації та дерегуляції, а також завершити війну з Росією на вигідних для себе умовах, впевнений співзасновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Таку рефлексію викликав у бізнесмена контекст дискусій та розмов у кулуарах на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

«Пошук відповідей на геополітичні шоки» – одна із трьох оголошених тем цьогорічного Всесвітнього економічного форуму. Ба більше, я б зауважив, що цією темою було пронизано буквально все в Давосі.

Звісно, дві основні геополітичні теми, які жваво обговорювалися, – це російська агресія проти України та прихід до влади в США президента Дональда Трампа. І навіть важко було зрозуміти, що з цього більше турбує учасників форуму в серці Європи, чого більше вони побоюються.

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Основним моїм висновком із форуму є те, що світ любить сильних. При тому, що численні представники Європи на своєму «домашньому» форумі сильними зовсім не виглядали. А їхня непевність із приводу майбутнього Європи та їхнє постійне озирання на заокеанського сусіда лише підкреслювали їхню слабкість.

Світ любить сильних

Слабкість Європи, напевно, і була лейтмотивом форуму. Адже виходить, що Європа втрачає свою суб’єктність. Ні в спроможності розв’язати чи зменшити геополітичні виклики та покращити безпеку для своїх громадян, ні в можливості стимулювати економічне зростання Європа вже не є самодостатньою. У всіх основних темах форуму Європі доводиться орієнтуватися на сильнішого – на США.

При цьому нечисленні представники США як сильної держави виглядали на форумі носіями якоїсь сакральної мудрості. До речі, напевно, щоб підкреслити цю сакральність, майже в кожному своєму реченні вони згадували ім’я Трампа.

З ними всі хотіли поговорити, до їхніх слів дослухалися, попри очевидність того факту, що від їхнього бачення та їхніх рішень нічого особливо не залежить. Це мені нагадало особливе ставлення до будь-якого американця в представників пострадянського простору в 80–90-х роках минулого століття. От до чого докотилася Європа.

Про слабкість Європи прямо говорив Трамп у своєму відеозверненні, до якого була прикута неабияка увага. Зокрема, він підкреслив «жахливий» рівень бюрократії в ЄС, який, на його думку, заважає створювати там нові бізнеси.

Шанс для України

Слабкості Європи фактично присвятив свою промову й президент Володимир Зеленський, закликаючи ЄС ставати сильнішими разом з Україною і навіть пропонуючи конкретні кроки для цього.

І хоча його промова зірвала гучні оплески, не схоже було на те, що аудиторія готова пристати на його заклики. Просто тому, що, на жаль, Україна в очах європейських політиків та бізнесменів не виглядає сильною країною. Хоч і не зі своєї вини – адже наразі вона є жертвою російської агресії.

Але світ любить сильних. Показово, що Зеленський, як і Трамп за два дні після того, звернув увагу на зарегульованість бізнес-процесів у ЄС. І хоча, згідно з різними міжнародними рейтингами, Україні в цій царині навряд чи є чим похвалитися, я впевнений, що в майбутньому Україна може стати європейським лідером із дерегуляції.

Багато позитивних змін у нас уже відбулося. І в цьому може бути наша конкурентна перевага, в цьому може бути найбільший внесок у майбутній успіх Європи. І якщо ми, звісно з допомогою наших західних партнерів, зможемо подолати нашого ворога та закінчити цю несправедливу війну на наших умовах, то ми точно станемо сильними.

А якщо при цьому ми подолаємо наші внутрішні проблеми (навіть не буду їх тут перераховувати, але впевнений, що ми їх подолаємо), то з нашим рівнем цифровізації ми дійсно зможемо стати конкурентоспроможними в Європі та навіть допомогти їй стати сильнішою.

Тоді нас будуть не лише поважати за нашу стійкість та жертовність, але й любити за нашу силу.