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Мережа «Пʼяна Вишня» відкриває перший заклад у Франції

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Франція стане десятою країною, де можна скуштувати вишнівку від «Пʼяної Вишні» /пресслужба !FEST

Франція стане десятою країною, де можна скуштувати вишнівку від «Пʼяної Вишні» Фото пресслужба !FEST

Українська мережа «Пʼяна Вишня», яка входить до Львівського ресторанного холдингу !FEST, відкриває свій перший заклад у Франції: 10 травня в Бордо запрацює бар із фірмовою львівською вишнівкою. Про це мережа повідомила у пресрелізі 6 травня.

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Деталі

  • Новий заклад розташується в центрі туристичного району Бордо за адресою 264 rue Saint Catherine. 
  • Франція стане десятою країною, де можна скуштувати автентичну вишнівку від «Пʼяної Вишні». 
  • Відкриття в Бордо – це не лише нова локація, а й крок до популяризації української культури за кордоном, зазначила мережа. Бордо, відоме винами та гастрономічною культурою, приваблює туристів із Великої Британії, США, Іспанії та інших країн. Місто славиться затишними барами й автентичними закладами, що ідеально відповідає концепції «Пʼяної Вишні», пояснили в компанії.

Контекст

Перший заклад «П’яної вишні» відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Зараз мережа охоплює понад 60 закладів в Україні та за її межами – у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Молдові та незабаром у Франції.

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов. 

Перший ресторанний проєкт підприємців – кафе «Біля Діани» у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.

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