Мережа «Пʼяна Вишня» відкриває перший заклад у Франції

Українська мережа «Пʼяна Вишня», яка входить до Львівського ресторанного холдингу !FEST , відкриває свій перший заклад у Франції: 10 травня в Бордо запрацює бар із фірмовою львівською вишнівкою. Про це мережа повідомила у пресрелізі 6 травня.

Деталі

Новий заклад розташується в центрі туристичного району Бордо за адресою 264 rue Saint Catherine.

Франція стане десятою країною, де можна скуштувати автентичну вишнівку від «Пʼяної Вишні».

Відкриття в Бордо – це не лише нова локація, а й крок до популяризації української культури за кордоном, зазначила мережа. Бордо, відоме винами та гастрономічною культурою, приваблює туристів із Великої Британії, США, Іспанії та інших країн. Місто славиться затишними барами й автентичними закладами, що ідеально відповідає концепції «Пʼяної Вишні», пояснили в компанії.

Контекст

Перший заклад «П’яної вишні» відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Зараз мережа охоплює понад 60 закладів в Україні та за її межами – у Великій Британії, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Молдові та незабаром у Франції.

Львівський ресторанний холдинг !FEST заснували троє підприємців – Юрій Назарук, Андрій Худо та Дмитро Герасімов.

Перший ресторанний проєкт підприємців – кафе «Біля Діани» у Львові на площі Ринок.

За 16 років мережа розрослася до понад 130 ресторанів і 40 брендів. Це одна з найбільших мереж закладів країни.