Компанія «Укрпалетсистем» (мережа АЗС UPG) 9 жовтня отримала дозвіл від Антимонопольного комітету України на оренду чергової групи автозаправних станцій, пов’язаних із групою «Приват». Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Деталі

Йдеться про 60 АЗС, зареєстрованих на 17 товариств з обмеженою відповідальністю: Айлонг Еволюшн, Альбіленд, Вертікс-Молл, Екотрейд Компані, Енджел Кепітал, Євротрейд Експо, Жасмі-Трейд, Корсо Таун, Лайк Інвест, Лідер Фінанс, Ньюпорт Холдінг, Перспектива Про, Сіріус Голд, Скай Проект, Сорелла Оіл, Старт Бізнес-Плюс, Тарос Груп. Кінцевим бенефіціаром зазначених компаній є Юрій Кіперман.

Ці автозаправні комплекси розташовані в таких регіонах: 27 – у Рівненській області, 15 – у Волинській області, 10 – у Дніпропетровській області (м. Кам’янське), 8 – у Львівській області.

Контекст

До початку повномасштабного вторгнення паливна мережа групи «Приват» була лідером в Україні, налічуючи понад 1500 АЗС під різними брендами. Проте восени 2022 року через націоналізацію група втратила більш як 500 заправок «Укрнафта», а з початку 2025 року решта мережі призупинила діяльність через брак пального.

Мережа UPG, підконтрольна Володимиру Петренку (офіційна власниця – його сестра Юлія Васьковська), займає п’яте місце серед найбільших мереж АЗС в Україні за обсягом продажів пального, поступаючись OKKO, WOG, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафта». У 2024 році дохід компанії досяг 38,4 млрд грн.

10 липня 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) видав UPG перший дозвіл на оренду автозаправних станцій. 31 липня було схвалено оренду ще 47 АЗС, пов’язаних із групою «Приват». У серпні UPG отримала дозвіл на оренду додаткових 46 станцій.

Коментуючи попередню угоду про оренду 34 АЗС, Володимир Петренко зазначав, що ці заправки вже не мають зв’язку з бізнес-структурами Ігоря Коломойського.

На початку вересня АМКУ дозволив UPG орендувати ще 75 АЗС у Черкаській, Миколаївській, Одеській та Львівській областях.