Мережа зоомагазинів E-Zoo, що входить у Fozzy Group, за рік відкрила 17 магазинів

Мережа зоомаркетів E-Zoo, яка є частиною Fozzy Group Володимира Костельмана, відкрила за 2024 рік 17 магазинів, збільшивши мережу на 71%. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Fozzy Group.

Ключові факти

Зараз мережа зоомаркетів E-Zoo складається з 41 зоомагазину у 10 областях України.

Найбільше магазинів E-Zoo відкрила на Київщині. Водночас нові торгові точки також відкрилися в Одесі, Львові, Рівному, Луцьку та Полтаві.

Середня площа зоомагазинів становить 70 кв.м, а найбільший магазин мережі у Боярці на Київщині сягає 160 кв.м. В середньому в кожному з магазинів E-Zoo продається 2200 товарів для собак, котів, гризунів, птахів, риб, рептилій та коней.

«Наша мета — стати однією з найбільших офлайн-зоомереж в Україні», – каже директор зі стратегії та розвитку E-Zoo Ігор Білюк.

Контекст

У 2023 році український ринок товарів для тварин зріс на 27%, до 35,7 млрд грн, і зросте мінімум на 15% у поточному році, свідчать дані Suziria Group. Для порівняння, у довоєнному 2021-му обсяг ринку був 22,6 млрд грн.

«Українці ставляться до своїх тварин як до членів сім’ї і готові збільшувати витрати на їхнє утримання», – говорила голова наглядової ради та співвласниця Suziria Group Поліна Кошарна.

Всього в Україні працює близько 3300 зоомагазинів, свідчать дані Kormotech – найбільшого виробника кормів для котів і собак. Їхня середня торговельна площа – близько 50 кв. м, а середній місячний оборот – 150 000 грн у місяць, зазначали у пресслужбі Kormotech.

Мережа E-Zoo входить у Fozzy Group Володимира Костельмана, Романа Чигіря й Олега Сотникова. Вона увійшла у список топ-5 найбільших зоомереж України за виторгом у 2023 році, який склав Forbes Ukraine.

Виторг ТОВ «Є-Зоо: ми любимо тварин» у 2023 році зріс на 192,8%, до 221,1 млн грн. Збиток зменшився на 204,7%, до 13 126 грн. Окрім Костельмана, співвласниками зоомережі залишаються підприємці із Хмельниччини Ігор та Олег Білюки, які заснували E-Zoo у 2013 році. Співвласник Fozzy Group приєднався до зообізнесу у 2021-му, умови угоди компанії не розголошували.