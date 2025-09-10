Meta та TikTok виграли судовий позов проти Європейської Комісії щодо порядку розрахунку наглядових зборів, які стягуються відповідно до Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), пише Reuters .

Деталі

Єврокомісія припустилася процедурної помилки: методологія розрахунку зборів мала бути затверджена через «делегований акт» (формальний законодавчий документ), а не через «виконавчі рішення», як це зробила Комісія, йдеться у рішенні Генерального суду ЄС у Люксембурзі від 10 вересня.

Суд анулював рішення про стягнення зборів за 2023 рік, але зберіг їх дію на тимчасовій основі, поки Єврокомісія не розробить нову методологію.

Компаніям не повернуть сплачені за 2023 рік збори, поки нова методологія не буде затверджена. Єврокомісії має за 12 місяців створити нову методологію розрахунку зборів відповідно до вимог DSA.

Представники Єврокомісії заявили, що суд підтвердив правомірність самої ідеї зборів та їх розміру, а рішення стосується лише формальної процедурної помилки. Вони планують розробити делегований акт для формалізації процесу розрахунку.

Окрім Meta та TikTok, наглядові збори сплачують інші великі платформи, такі як Amazon, Apple, Google, Microsoft, X, Snapchat та Pinterest. Поки невідомо, чи вплине рішення на їхні збори.

Контекст

У 2023 році Єврокомісія запровадила наглядові збори у розмірі 0,05% від річного глобального чистого доходу великих онлайн-платформ, таких як Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) та TikTok (належить ByteDance).

Ці збори призначені для покриття витрат Єврокомісії на моніторинг дотримання платформами вимог DSA. Розмір збору залежить від кількості середньомісячних активних користувачів у ЄС та фінансових показників компаній (прибуток чи збитки за попередній рік).

Meta та TikTok оскаржили ці збори, стверджуючи, що методологія їх розрахунку була непрозорою, непропорційною та юридично неналежною. Вони вважали, що розрахунок зборів призвів до несправедливо високих платежів.

Це перша значна судова поразка Єврокомісії щодо DSA, який набрав чинності у 2022 році. Закон дозволяє накладати штрафи до 6% від глобального річного доходу платформ за порушення. Перемога Meta та TikTok може вплинути на майбутнє регулювання великих технологічних компаній у ЄС, а також зменшити їх фінансовий тягар у короткостроковій перспективі.