Група «Метінвест» інвестує 473 млн грн у проєкт з впровадження газової генерації на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті (ПівнГЗК). З липня на підприємстві запрацювали два нових газових генератори – загалом проєкт передбачає встановлення чотирьох таких агрегатів, йдеться у пресрелізі групи.
Деталі
- У липні на ПівнГЗК вже запустили в роботу два генератори потужністю 2,8 МВт кожен. За два місяці вони згенерували 1040 МВтгод електроенергії та принесли економічний ефект у 2,3 млн грн, зазначив «Метінвест».
- Установки працюють переважно в години пікового навантаження енергосистеми України, що дозволяє підприємству зменшувати витрати на закупівлю електроенергії та підтримувати стабільність виробництва.
- Друга черга проєкту передбачає введення в експлуатацію ще двох агрегатів, які буде під’єднано до іншої підстанції комбінату. Для їх обслуговування створено окрему дільницю з майстром та операторами газових установок.
- Генеральний директор ПівнГЗК Ігор Тонєв наголосив, що інвестиції дозволять комбінату знизити чутливість до зовнішніх ризиків, забезпечити стабільний видобуток та виробництво залізорудної сировини, а також гарантувати безпечну зупинку обладнання під час відключень від основного живлення.
Контекст
ПівнГЗК у Кривому Розі у 2024 році виробив близько 8 млн тонн концентрату та 4 млн тонн окатків. «Метінвест» об’єднує підприємства в Україні, Європі та США, основні акціонери – «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%).
У липні цього року «Метінвест» отримала 11,5-річний кредит на €23,6 млн для ПівнГЗК.
Кошти спрямують на закупівлю обладнання від Metso Finland для проєкту згущення відходів на ПівнГЗК, який зменшить перекачування шламу на 30% та заощадить 125 МВтгод електроенергії щорічно, сприяючи декарбонізації.
