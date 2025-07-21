Metinvest B.V., материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест» отримала 11,5-річний кредит на €23,6 млн для Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК). Про це йдеться у повідомленні компанії від 21 липня.

Деталі

Кредит, гарантований фінською агенцією Finnvera, наданий Deutsche Bank за юридичного супроводу Norton Rose Fulbright.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання від Metso Finland для проєкту згущення відходів на ПівнГЗК, який зменшить перекачування шламу на 30% та заощадить 125 МВт·год електроенергії щорічно, сприяючи декарбонізації.

Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков заявив, що угода підтверджує відданість компанії інвестиціям в українські підприємства попри воєнні виклики.

«Цей кредит – перший для групи з початку повномасштабного вторгнення, гарантований експортно-кредитною агенцією. Він сигналізує про довіру до України», – зазначив він.

Контекст

На Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі «Метінвест» представив проєкт згущення відходів вартістю $189 млн, із яких $31 млн уже інвестовано. У 2025 році потрібно $28 млн, у 2026 – $92 млн, у 2027 – $32 млн, у 2028 – $6 млн. Проєкт, що реалізується за участі Metso Outotec і Habermann Aurum Pumpen GmbH, передбачає запуск у 2028 році.

ПівнГЗК у Кривому Розі у 2024 році виробив близько 8 млн тонн концентрату та 4 млн тонн окатків. «Метінвест» об’єднує підприємства в Україні, Європі та США, основні акціонери – «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%).