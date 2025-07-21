Metinvest B.V., материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест» отримала 11,5-річний кредит на €23,6 млн для Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК). Про це йдеться у повідомленні компанії від 21 липня.
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Деталі
- Кредит, гарантований фінською агенцією Finnvera, наданий Deutsche Bank за юридичного супроводу Norton Rose Fulbright.
- Кошти спрямують на закупівлю обладнання від Metso Finland для проєкту згущення відходів на ПівнГЗК, який зменшить перекачування шламу на 30% та заощадить 125 МВт·год електроенергії щорічно, сприяючи декарбонізації.
- Гендиректор «Метінвесту» Юрій Риженков заявив, що угода підтверджує відданість компанії інвестиціям в українські підприємства попри воєнні виклики.
- «Цей кредит – перший для групи з початку повномасштабного вторгнення, гарантований експортно-кредитною агенцією. Він сигналізує про довіру до України», – зазначив він.
Контекст
На Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі «Метінвест» представив проєкт згущення відходів вартістю $189 млн, із яких $31 млн уже інвестовано. У 2025 році потрібно $28 млн, у 2026 – $92 млн, у 2027 – $32 млн, у 2028 – $6 млн. Проєкт, що реалізується за участі Metso Outotec і Habermann Aurum Pumpen GmbH, передбачає запуск у 2028 році.
ПівнГЗК у Кривому Розі у 2024 році виробив близько 8 млн тонн концентрату та 4 млн тонн окатків. «Метінвест» об’єднує підприємства в Україні, Європі та США, основні акціонери – «СКМ» (71,24%) і «Смарт-холдинг» (23,76%).
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