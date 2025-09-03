Підписка від 49 грн
«Метінвест» заявив про дефіцит персоналу на рівні 15–20%

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Олександр Мироненко /надано компанією «Метінвест»

Олександр Мироненко Фото надано компанією «Метінвест»

Ключовим викликом для групи «Метінвест» сьогодні є нестача працівників, заявив операційний директор Олександр Мироненко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

  • Дефіцит кадрів сягає 15–20% від необхідного рівня, розповів Мироненко. За його словами, проблема – у відтоку досвідчених фахівців, через що молоді працівники не встигають перейняти досвід. 
  • Як наслідок, компанія вимушена працювати з недосвідченим персоналом, який допускає елементарні помилки, що іноді призводить до зупинки обладнання, зазначив COO «Метінвест». 
  • Мироненко наголосив, що якість персоналу – критичний ризик для діяльності «Метінвесту».

Пряма мова

«Це досить суттєвий для нас ризик – якість персоналу. Якість освіти залишає бажати кращого. Це такі ключові ризики, які можуть вплинути на нашу роботу. Але ми працюємо з ними, намагаємося їх нівелювати і зробити так, щоб виконати всі робочі завдання до кінця року», – сказав Олександр Мироненко.

Контекст

У 2024 році чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» зупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

Група «Метінвест» у першому кварталі 2025 року збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля. Більше про це – тут.

