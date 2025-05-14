«Метінвест» до кінця травня запустить газову генерацію на ГЗК за $26 млн

Компанія «Метінвест» до кінця травня запустить 19 МВт газопоршневих установок на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах, повідомив операційний директор Олександр Мироненко в інтерв’ю Forbes Ukraine . Загальні інвестиції в газову генерацію у 2025 році складуть $26 млн.

Деталі

У 2025-2026 роках «Метінвест» планує вкласти $18,1 млн у будівництво сонячних електростанцій потужністю 37 МВт на Центральному ГЗК і «Каметсталі».

Газові установки окупляться за 3-4 роки, сонячні – за 5-6 років. Очікувана річна економія від власної генерації складе $8,5 млн для газових установок і $4,9 млн для сонячних панелей.

За словами Мироненка, за 3-4 роки «Метінвест», найбільший споживач електроенергії в Україні, планує покривати 50% своїх потреб власною генерацією.

У 2024 році споживання компанії становило в середньому 672 МВт, тоді як у 2021 році, до повномасштабної війни, – 1405 МВт. Для порівняння, Київ споживає до 1200 МВт, за даними Yasno.

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Контекст

У 2024 році «Метінвест» наростив виробництво залізорудної продукції, зберіг стабільний випуск сталі, але вугільний сегмент постраждав через війну та перебої з електроенергією. Детальніше про підсумки – за посиланням.

Минулого року підприємства компанії освоїли 20 нових видів продукції, зокрема шість – на «Запоріжсталі».

У лютому «Метінвест» оголосив про значні інвестиції у власну енергетику та розвиток. На «Каметсталі» збудують сонячну електростанцію за 2,5 млрд грн, а на криворізьких ГЗК спрямують 5,7 млрд грн. Кошти підуть на модернізацію обладнання, створення альтернативних джерел енергії та покращення умов праці. Зокрема, на Північному та Центральному ГЗК з’являться газопоршневі електростанції потужністю 20 МВт і сонячна генерація на 23 МВт. На ці проєкти виділено 1,3 млрд грн.