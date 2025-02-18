«Метінвест» інвестує у криворізькі ГЗК 5,7 млрд грн у 2025 році

Група «Метінвест» у 2025 році інвестує у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів 5,7 млрд грн. Основні напрямки – підтримка ключового обладнання, створення альтернативних джерел електроенергії та облаштування безпечних й комфортних робочих місць, йдеться у пресрелізі групи 18 лютого.

Ключові факти

Найбільшу частину інвестицій «Метінвест» планує скерувати на капітальні ремонти обладнання та споруд комбінатів – понад 1 млрд грн. Компанія прагне забезпечити стабільність виробничих процесів, надійну роботу транспорту та ключового обладнання. Частина коштів піде на капітальні ремонти обладнання гірничотранспортних, переробних комплексів, енергетичного обладнання.

На Північному та Центральному ГЗК планується будівництво газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 20 МВт і сонячної генерації потужністю 23 МВт. На ці проєкти сумарно буде спрямовано 1,3 млрд грн.

У 2025 році «Метінвест» планує почати активну фазу реалізації стратегічного проєкту «Згущення відходів збагачення на ПівнГЗК». Цей проєкт направлений на забезпечення транспортування згущених хвостів збагачення на більш високі відмітки хвостосховища після 2026 року. Додатково він дозволить зменшити енергозатрати. У 2025 році планується освоїти 1,4 млрд грн, зазначила компанія.

70 млн грн буде скеровано на створення умов на робочих місцях, зокрема це капітальні ремонти побутових приміщень в адміністративно-побутових комплексах структурних підрозділів комбінатів.

Контекст

Підприємства групи «Метінвест» за підсумками 2024 року збільшили виробництво залізорудної продукції, показники випуску сталі залишилися майже незмінними. Вугільний сегмент постраждав через бойові дії та перебої з енергопостачанням. Більше про підсумки – тут.

У 2024 році підприємства «Метінвесту» розпочали виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів.

Через російський наступ під Покровськом найбільша українська компанія «Метінвест» Ріната Ахметова зупинила один зі своїх найприбутковіших активів – Покровську вугільну групу. Це матиме негативний вплив на «Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг» та навіть торговельний баланс країни. Який саме – у розборі Forbes.