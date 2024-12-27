Група «Метінвест» у 2024 році розпочала виробляти 20 нових видів продукції

Група «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочали виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів. Про це компанія повідомила у пресрелізі 27 грудня.
Ключові факти
- Найбільше нових продуктів цьогоріч підприємства групи освоїли в сегменті сортового прокату (12), холоднокатаного рулонного та листового прокату (4), гарячекатаного рулонного й листового прокату (2), оцинкованого рулонного прокату та напівфабрикатів (по одному).
- Левова частка нової продукції припала на комбінати «Каметсталь» і «Запоріжсталь». Один новий продукт освоїв виробник оцинкованого прокату групи – «Юністіл».
- Сортовий прокат. Усю нову сортову продукцію розпочали випускати на «Каметсталі». Комбінат освоїв виробництво: арматурного прокату для залізобетонних конструкцій; шести видів катанки з різних марок сталі та різних розмірів за українським, міжнародним, європейським та американським стандартами; гарячекатаного профілю для кріплення гірничих виробок; круглого прокату діаметром 27 мм за українськими стандартами.
- Холоднокатаний рулон і лист. «Запоріжсталь» налагодила випуск чотирьох продуктів. Зокрема, це: рулон марки S250GD, виготовлений за українським та європейським стандартами; сталевий прокат марки S215G; рулон марки DC01 завтовшки 2,5 мм; різаний із холоднокатаних рулонів лист товщиною 2,1-2,5 мм широкого маркового складу.
- Гарячекатаний рулон і лист. «Запоріжсталь» розпочав виробництво двох видів гарячекатаного прокату. Це рулон і лист завтовшки 2,75-2,79 мм за євростандартами, й лист у новому розмірі 5,0х1500х6000 мм.
- Оцинкований рулон і напівфабрикати. «Юністіл» освоїв випуск оцинкованого прокату із рулонної сировини від комбінату «Запоріжсталь». «Каметсталь» налагодила випуск безперервнолитих квадратних заготовок, що відповідають підвищеним стандартам якості.
- Загалом за десятиліття війни група налагодила випуск 422 видів нової продукції.
Контекст
Група «Метінвест» за підсумками січня – вересня року збільшила виробництво сталі на 5%, до 1,5 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Виробництво чавуну зросло на 2% і становило 1,4 млн т, йдеться у виробничому звіті групи за третій квартал і 9 місяців.
За підсумками 2023 року «Метінвест» скоротила виробництво чавуну та сталі на 36%, до 1,7 млн т, і на 31%, до 2 млн т відповідно, порівняно з 2022-м. Виробництво готової продукції впало на 18% проти 2022-го, до 2,2 млн т.
Чистий збиток групи Metinvest B.V. (материнська компанія групи «Метінвест») у 2023 році скоротився до $194 млн порівняно з $2,2 млрд за підсумками 2022-го. Виторг зменшився до $7,4 млрд з $8,3 млрд, показник EBITDA – до $861 млн з $1,8 млрд, свідчать фінансові результати групи за 2023 рік.
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