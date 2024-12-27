Група «Метінвест» у 2024 році розпочала виробляти 20 нових видів продукції

Група «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочали виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним підприємством – комбінатом «Запоріжсталь», який випустив шість нових продуктів. Про це компанія повідомила у пресрелізі 27 грудня.

Ключові факти

Найбільше нових продуктів цьогоріч підприємства групи освоїли в сегменті сортового прокату (12), холоднокатаного рулонного та листового прокату (4), гарячекатаного рулонного й листового прокату (2), оцинкованого рулонного прокату та напівфабрикатів (по одному).

Левова частка нової продукції припала на комбінати «Каметсталь» і «Запоріжсталь». Один новий продукт освоїв виробник оцинкованого прокату групи – «Юністіл».

Сортовий прокат. Усю нову сортову продукцію розпочали випускати на «Каметсталі». Комбінат освоїв виробництво: арматурного прокату для залізобетонних конструкцій; шести видів катанки з різних марок сталі та різних розмірів за українським, міжнародним, європейським та американським стандартами; гарячекатаного профілю для кріплення гірничих виробок; круглого прокату діаметром 27 мм за українськими стандартами.

Усю нову сортову продукцію розпочали випускати на «Каметсталі». Комбінат освоїв виробництво: арматурного прокату для залізобетонних конструкцій; шести видів катанки з різних марок сталі та різних розмірів за українським, міжнародним, європейським та американським стандартами; гарячекатаного профілю для кріплення гірничих виробок; круглого прокату діаметром 27 мм за українськими стандартами. Холоднокатаний рулон і лист. «Запоріжсталь» налагодила випуск чотирьох продуктів. Зокрема, це: рулон марки S250GD, виготовлений за українським та європейським стандартами; сталевий прокат марки S215G; рулон марки DC01 завтовшки 2,5 мм; різаний із холоднокатаних рулонів лист товщиною 2,1-2,5 мм широкого маркового складу.

«Запоріжсталь» налагодила випуск чотирьох продуктів. Зокрема, це: рулон марки S250GD, виготовлений за українським та європейським стандартами; сталевий прокат марки S215G; рулон марки DC01 завтовшки 2,5 мм; різаний із холоднокатаних рулонів лист товщиною 2,1-2,5 мм широкого маркового складу. Гарячекатаний рулон і лист. «Запоріжсталь» розпочав виробництво двох видів гарячекатаного прокату. Це рулон і лист завтовшки 2,75-2,79 мм за євростандартами, й лист у новому розмірі 5,0х1500х6000 мм.

«Запоріжсталь» розпочав виробництво двох видів гарячекатаного прокату. Це рулон і лист завтовшки 2,75-2,79 мм за євростандартами, й лист у новому розмірі 5,0х1500х6000 мм. Оцинкований рулон і напівфабрикати. «Юністіл» освоїв випуск оцинкованого прокату із рулонної сировини від комбінату «Запоріжсталь». «Каметсталь» налагодила випуск безперервнолитих квадратних заготовок, що відповідають підвищеним стандартам якості.

«Юністіл» освоїв випуск оцинкованого прокату із рулонної сировини від комбінату «Запоріжсталь». «Каметсталь» налагодила випуск безперервнолитих квадратних заготовок, що відповідають підвищеним стандартам якості. Загалом за десятиліття війни група налагодила випуск 422 видів нової продукції.

Контекст

Група «Метінвест» за підсумками січня – вересня року збільшила виробництво сталі на 5%, до 1,5 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Виробництво чавуну зросло на 2% і становило 1,4 млн т, йдеться у виробничому звіті групи за третій квартал і 9 місяців.

За підсумками 2023 року «Метінвест» скоротила виробництво чавуну та сталі на 36%, до 1,7 млн т, і на 31%, до 2 млн т відповідно, порівняно з 2022-м. Виробництво готової продукції впало на 18% проти 2022-го, до 2,2 млн т.

Чистий збиток групи Metinvest B.V. (материнська компанія групи «Метінвест») у 2023 році скоротився до $194 млн порівняно з $2,2 млрд за підсумками 2022-го. Виторг зменшився до $7,4 млрд з $8,3 млрд, показник EBITDA – до $861 млн з $1,8 млрд, свідчать фінансові результати групи за 2023 рік.