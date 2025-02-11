«Метінвест» збудує СЕС для «Каметсталі» в межах інвестпрограми на 2,5 млрд грн

Гірничо-металургійна група «Метінвест» у 2025 році планує інвестувати понад 2,5 млрд грн у модернізацію заводу «Каметсталь», що функціонує на базі Дніпровського металургійного комбінату (Камʼянське, Дніпропетровська область). Про це повідомила пресслужба компанії 10 лютого.

Деталі

Одним із головних завдань компанії є капітальний ремонт доменної печі №9, на який буде витрачено майже третину бюджету програми. Це потрібно для того, щоб забезпечити належну роботу основного обладнання і стабільне виробництво продукції, заявили в компанії.

Серед пріоритетних завдань – запуск пілотного інвестпроекту зі створення альтернативної електростанції із сонячними панелями. Зазначається, що це новий тип проєктів для підприємств «Метінвесту» і наразі проводиться передпроєктна підготовка та визначаються практичні рішення для цієї задачі.

«Протягом року планується реалізація 114 інвестиційних проєктів різного масштабу. У основних виробничих цехах проведуть капітальний ремонт важливого обладнання. Відновлення виробництва допоможе підприємству повернутися на ринок та вийти на нові ринки збуту, що принесе додатковий прибуток», – зазначив директор з капітального будівництва та інвестицій «Каметсталі» Михайло Коптєв.

У рамках модернізації енергетичної інфраструктури основну увагу буде спрямовано на будівництво водоводів. Це необхідно для оновлення комунікацій «Каметсталі», які потребують ремонту. У найближчих планах – виведення водоводів для доменного цеху. Програма-2025 включає початок будівництва нового колектора доменного газу та модернізацію системи управління машиною безперервного лиття заготовок (МНЛЗ) №1.

Контекст

Повномасштабна війна серйозно вплинула на бізнес-імперію Ріната Ахметова. З початку війни його статки зменшились на 64%. Якщо на початку 2022 року Forbes оцінював їх у $13,7 млрд, то вже в липні ця цифра знизилась до $4,9 млрд.

Основний актив його імперії – «Метінвест» – втратив 2/3 своєї оціночної вартості. Раніше Forbes оцінював компанію в $3 млрд, з яких на частку Ахметова припадало $2,25 млрд.

Війна розрушила вертикальну інтеграцію «Метінвесту». У Маріуполі були зруйновані два ключові підприємства – «Азовсталь» та ММК імені Ілліча. Ці активи були основою металургійного бізнесу компанії. Залізорудна сировина, що надходила з гірничозбагачувальних комбінатів на Дніпропетровщині, постачала до 40% необхідного матеріалу. Маріупольські заводи виробляли сталеву продукцію з високою доданою вартістю, зокрема сляби, які експортувались до Англії та Італії для подальшої обробки. У 2021 році «Азовсталь» і ММК імені Ілліча виробили 8,6 млн тонн сталі, що становило 90% виробництва групи, а на ці заводи припадало 40% усього українського виробництва металопродукції.