«Метінвест» та Danieli підписали акціонерну угоду, що передбачає будівництво метзаводу в Італії

Групи «Метінвест» та Danieli підписали акціонерну угоду про спільне управління компанією Metinvest Adria S.p.A, яка стане основою для будівництва високотехнологічного металургійного заводу в італійському місті Пйомбіно. Про це повідомила пресслужба «Метінвест». Угоду підписали 19 лютого в Міністерстві підприємств і виробництва Італії в Римі.

Деталі

Угода регулює ключові аспекти партнерства, зокрема управління, ухвалення рішень і фінансування проєкту. За словами міністра підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо, підписання цієї угоди є важливим кроком до створення передового металургійного хабу в Європі, що матиме стратегічне значення як для італійської, так і для української промисловості, особливо в контексті відновлення України.

Завод у Пйомбіно працюватиме за екологічними стандартами, використовуючи електродугові печі та вторинну сировину, включаючи брухт, чавун і залізо прямого відновлення, які постачатиме «Метінвест». Проєкт спрямований на модернізацію сталеливарної галузі та посилення виробничого потенціалу регіону.

Крім акціонерної угоди, Metinvest Adria та Danieli уклали контракт на розробку базового інжинірингу нового підприємства. Його планують зробити одним із найсучасніших заводів із виробництва «зеленої» сталі у світі. У перспективі досвід цього проєкту можуть використати для модернізації підприємств «Метінвесту» в Запоріжжі та Кам’янському.

Угода набуде чинності у другій половині 2025 року після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів.

Контекст

Група «Метінвест» володіє низкою виробничих активів у Європі. У Болгарії працює завод Promet Steel із річною потужністю 500 000 тонн металопрокату, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider, які разом виробляють 1,2 млн тонн. У Великій Британії компанії належить Spartan UK із річною потужністю до 200 000 тонн.

Улітку 2024 року «Метінвест» тимчасово зупинив виробництво на заводі Ferriera Valsider у Вероні, перевівши працівників у режим часткової зайнятості. Як пояснив генеральний директор компанії Юрій Риженков, це рішення зумовлене поставками дешевшої російської металопродукції, яка коштує приблизно на 15% менше завдяки нижчим витратам на електроенергію.

Раніше в «Метінвесті» наголошували, що частина санкцій Заходу проти російських виробників металу не працює, оскільки ЄС досі дозволяє імпорт дешевих російських слябів. Додатковим викликом є механізм європейського екологічного мита, що ставить українських виробників у нерівні умови з європейськими конкурентами.

Попри ці труднощі, за підсумками січня-вересня 2024 року «Метінвест» наростив виробництво сталі на 5% – до 1,5 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Випуск чавуну зріс на 2%, до 1,4 млн тонн, згідно з виробничим звітом групи за третій квартал.