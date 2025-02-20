«Метінвест» та Danieli підписали акціонерну угоду, що передбачає будівництво метзаводу в Італії

Групи «Метінвест» та Danieli підписали акціонерну угоду про спільне управління компанією Metinvest Adria S.p.A, яка стане основою для будівництва високотехнологічного металургійного заводу в італійському місті Пйомбіно. Про це повідомила пресслужба «Метінвест». Угоду підписали 19 лютого в Міністерстві підприємств і виробництва Італії в Римі.
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Деталі
- Угода регулює ключові аспекти партнерства, зокрема управління, ухвалення рішень і фінансування проєкту. За словами міністра підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо, підписання цієї угоди є важливим кроком до створення передового металургійного хабу в Європі, що матиме стратегічне значення як для італійської, так і для української промисловості, особливо в контексті відновлення України.
- Завод у Пйомбіно працюватиме за екологічними стандартами, використовуючи електродугові печі та вторинну сировину, включаючи брухт, чавун і залізо прямого відновлення, які постачатиме «Метінвест». Проєкт спрямований на модернізацію сталеливарної галузі та посилення виробничого потенціалу регіону.
- Крім акціонерної угоди, Metinvest Adria та Danieli уклали контракт на розробку базового інжинірингу нового підприємства. Його планують зробити одним із найсучасніших заводів із виробництва «зеленої» сталі у світі. У перспективі досвід цього проєкту можуть використати для модернізації підприємств «Метінвесту» в Запоріжжі та Кам’янському.
- Угода набуде чинності у другій половині 2025 року після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів.
Контекст
Група «Метінвест» володіє низкою виробничих активів у Європі. У Болгарії працює завод Promet Steel із річною потужністю 500 000 тонн металопрокату, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider, які разом виробляють 1,2 млн тонн. У Великій Британії компанії належить Spartan UK із річною потужністю до 200 000 тонн.
Улітку 2024 року «Метінвест» тимчасово зупинив виробництво на заводі Ferriera Valsider у Вероні, перевівши працівників у режим часткової зайнятості. Як пояснив генеральний директор компанії Юрій Риженков, це рішення зумовлене поставками дешевшої російської металопродукції, яка коштує приблизно на 15% менше завдяки нижчим витратам на електроенергію.
Раніше в «Метінвесті» наголошували, що частина санкцій Заходу проти російських виробників металу не працює, оскільки ЄС досі дозволяє імпорт дешевих російських слябів. Додатковим викликом є механізм європейського екологічного мита, що ставить українських виробників у нерівні умови з європейськими конкурентами.
Попри ці труднощі, за підсумками січня-вересня 2024 року «Метінвест» наростив виробництво сталі на 5% – до 1,5 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Випуск чавуну зріс на 2%, до 1,4 млн тонн, згідно з виробничим звітом групи за третій квартал.
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