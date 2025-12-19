Гірничо-металургійна група «Метінвест» планує збільшити інвестиції до $500 млн у 2026 році, незважаючи на дворічну збитковість через війну та режим виживання. Про це повідомив керівник офісу генерального директора Олександр Водовіз на заході NV «Україна та світ попереду 2026».

Деталі

«До війни ми були найбільшими експортерами і залишаємося ними зараз. Проте працюємо у режимі виживання і поки не плануємо нових масштабних стратегічних інвестицій», – зазначив Водовіз.

За його словами, план на 2026 рік у $500 млн є амбітним, адже компанія вже другий рік не генерує позитивний грошовий потік. «Нам допомагають акціонери, і ми підтримуємо ЗСУ та сім’ї наших співробітників, які служать», – додав він.

Через воєнні ризики та небажання банків кредитувати великі інвестиційні проєкти, компанія наразі не може відновити масштабні вкладення, як раніше. Програми кредитування на кшталт «5-7-9» не підходять для великих сум – інвестиції «Метінвесту» починаються від $20–30 млн.

Компанія також провела річні переговори з інвестиційною компанією BlackRock щодо залучення коштів від американських інвесторів, але отримала відповідь: інвестувати можна буде лише після завершення війни.

Водовіз наголосив, що хоча існує багато програм відновлення країни, великих коштів наразі вони не надають. Крім того, через дефіцит кваліфікованих кадрів неможливо реалізувати великі проєкти: для будівництва нової доменної печі потрібно близько 3000 працівників, але їх просто немає.

Додатковим викликом є введення ЄС механізму CBAM (СВАМ), що призведе до додаткових витрат для експортерів сталі – від €50 до €100 за тонну.

Попри це, «Метінвест» розглядає інвестиції в нові продукти, зокрема HBI (гаряче-брикетоване залізо) з низькими викидами CO₂, а також проєкти з виробництва електроенергії, щоб мінімізувати втрати від постійних блекаутів.

Контекст

Раніше компанія скоротила інвестиції з довоєнного рівня $1–1,1 млрд до приблизно $300 млн на рік. До початку війни в «Метінвесті» працювало 120 000 людей, нині – близько 50 000. Понад 12 000 співробітників пройшли службу в ЗСУ, понад 1 500 загинули.

Група «Метінвест» є вертикально інтегрованим холдингом із видобувних і металургійних підприємств, розташованих переважно у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основні акціонери – група «СКМ» (71,24%) та «Смарт-холдинг» (23,76%). Керуюча компанія – ТОВ «Метінвест Холдинг».

У першому півріччі 2025 року виручка «Метінвесту» зменшилася на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склала $3,55 млрд. Чистий збиток компанії становив $58 млн, тоді як за перші шість місяців 2024 року вона отримала $179 млн чистого прибутку.