«Розмовляйте з ШІ, як із молодшим співробітником». Чотири поради написання промптів для чат-ботів від топів SoftServe, EPAM, Ciklum та Sigma Software

Чітко сформульовані запити для штучного інтелекту – ключ до отримання якісних відповідей. Як правильно прописати завдання для чат-бота чи нейромережі? Forbes Ukraine розпитав менеджерів найбільших IT-компаній в Україні про створення промптів для ChatGPT, Copilot та інших чат-ботів
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«ШІ не знає, хто ми, яку проблему намагаємося розв’язати, з якої перспективи потрібно розглядати запитання, яка інформація допоможе, а яка буде безкорисною», – каже директор з інновацій IT-компанії Sigma Software Максим Ковтун.
Як правильно спілкуватися з ШІ? Нейромережа або чат-бот має отримати якісний промпт – коротку текстову інструкцію. «Вона має бути лаконічною, без двозначностей, – каже молодший віцепрезидент в ІТ-компанії SoftServe з питань ШІ та науки про дані Юрій Мілованов. – Чим точніше ви опишете, що саме вам потрібно, тим кращий результат отримаєте».
Генеративний ШІ та інші технології можуть автоматизувати робочі процеси, які нині забирають 60–70% робочого часу, йдеться у дослідженні консалтингової McKinsey у 2023-му. Проте 47% працівників, які використовують ШІ, не знають, як досягти очікуваного роботодавцями підвищення продуктивності, писав Forbes у липні 2024-го з посиланням на дослідження The Upwork Research Institute.
Forbes Ukraine поспілкувався з менеджерами ІТ-компаній SoftServe, EPAM, Сiklum та Sigma Software про те, як ефективно формувати промпти для чат-ботів.
Які поради?
Як написати якісний промпт для Copilot та інших ШІ-помічників
Промпт повинен бути чітким і конкретним, каже Global Head of Modern Development в Ciklum Богдан Погасій. «Це означає точне формулювання завдання, без розмитих або загальних фраз», – додає він. У роботі компанія активно використовує інструменти Copilot і Code Whisperer для пришвидшення написання коду.
Приклад нечіткого запитання: «Як доглядати за рослинами?», пояснює керівник відділу машинного навчання в EPAM Едуард Міміношвілі. Приклад чіткого запитання: «Як правильно доглядати за орхідеєю у квартирі, щоб вона цвіла довше?».
Слід уникати неоднозначностей і розпливчастих формулювань, каже Мілованов із SoftServe. «Не використовуйте слова на кшталт «щось», «якось», «будь-який», оскільки чат-бот не читає думок», – додає він.
Приклади якісних промптів від EPAM, SoftServe та Ciklum
Погано: «Як працюють податки?».
Добре: «Як працює система оподаткування для фізичних осіб в Україні у 2024 році? Будь ласка, надай стислий огляд податків на дохід та поясни, як нараховується ПДФО».
Погано: «Напиши про ШІ в логістиці».
Добре: «Підготуй короткий опис (до 100 слів) проєкту для ритейл-компанії, в якій ШІ використовується для оптимізації маршрутів доставки, мінімізації витрат на паливо та скорочення часу доставки. Згадай про використання алгоритмів машинного навчання та аналізу великих даних».
Погано: «Як відстежувати продуктивність команди?».
Добре: «Як ефективно відстежувати продуктивність команди розробників, яка працює за Scrum? Команда використовує Jira для завдань, ми проводимо двотижневі спринти. Опиши кроки для налаштування метрик у Jira для аналізу швидкості виконання спринтів та якості завдань».
Важливо додавати контекст і деталі, що можуть вплинути на відповідь, зазначає Погасій із Ciklum. «Уявіть, що ви в темній кімнаті, і вам через шпарину просовують папірець із вашим промптом, – каже Ковтун із Sigma Software. – Чи достатньо добре ви описали інформацію, аби модель вас зрозуміла?».
Контекст допомагає уникнути двозначності, пояснює Міміношвілі з EPAM. «Приклад без контексту: «Як написати заяву?», – говорить він. – Приклад з контекстом: «Як написати заяву на відпустку власним коштом для роботодавця?».
Вказувати очікуваний результат – ще один компонент якісного промпту, каже Погасій. «Користувач має написати, що саме він хоче отримати: список, пораду, пояснення або розвʼязання конкретного завдання», – додає він.
Приклад без вказаного формату: «Як приготувати борщ?», пояснює Міміношвілі. З вказаним форматом: «Як приготувати борщ? Надайте покроковий рецепт з інгредієнтами та часом приготування».
Мовні моделі навчаються на текстах, написаних здебільшого англійською мовою, тому варто спілкуватися з ними англійською для отримання задовільного результату, каже Ковтун із Sigma Software. «Після цього попросіть перекласти бажаною мовою», – додає він.
Не варто поєднувати різні запитання в одному промпті, каже Погасій із Ciklum. «Це може призвести до неповної або нечіткої відповіді на жодне з них», – додає він. Промпт «Як відстежувати продуктивність і покращити комунікацію в команді?» поєднує два різні запитання, наводить приклад Погасій.
«Розмовляйте з ШІ, як із молодшим співробітником, – каже Ковтун із Sigma Software. – Плануйте отримати бажане в результаті діалогу, а не в першій відповіді». Варто надати шматок інформації, подивитися на відповіді та за потреби надати більше інформації, додає він.
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