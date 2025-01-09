Microsoft продовжить надавати безкоштовні хмарні послуги українським держустановам до кінця 2025 року

Microsoft продовжує надавати безкоштовні хмарні послуги українським державним установам у 2025 році. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 9 січня. Відомство оцінило цю технічну підтримку в $100 млн.

Деталі

Хмарними сервісами користуються освітні організації, державні агенції, а також центральні та регіональні органи влади.

«Це рішення сприятиме зміцненню цифрової стійкості держави та посиленню захисту державних установ у кіберпросторі. У 2023 році Microsoft надала допомогу на суму понад $500 млн, у 2024-му – ще на $100 млн, і у 2025 році обсяг підтримки залишиться на тому ж рівні», – зазначають у Мінцифрі.

Компанія також допомогла перенести цифрову інфраструктуру в безпечні дата-центри по всій Європі та активно підтримує проєкти з кібербезпеки, розслідування воєнних злочинів та фінансування гуманітарних організацій в Україні, додають в міністерстві.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році Microsoft запустила програму підтримки, надаючи українським державним установам безкоштовний доступ до своїх хмарних сервісів.

29 листопада 2023 року віцепремʼєр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Microsoft продовжила надавати безплатні хмарні послуги державним установам України. За його словами, компанія інвестує в розвиток хмарних технологій в Україні і вже надала понад $540 млн у вигляді безоплатних сервісів, технічної підтримки, обладнання та грантів.

Віцепремʼєр також наголосив, що ця підтримка сприяє цифровізації державних установ та захисту даних. Окрім того, Microsoft активно допомагає в реалізації цифрових проєктів у таких сферах, як кібербезпека, судочинство, митниця, медицина та освіта.