Microsoft продолжит предоставлять бесплатные облачные услуги украинским госучреждениям до конца 2025 года

Microsoft продолжает предоставлять бесплатные облачные услуги украинским государственным учреждениям в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 9 января. Ведомство оценило эту техническую поддержку в $100 млн.

Подробности

Облачными сервисами пользуются образовательные организации, государственные агенства, а также центральные и региональные органы власти.

«Это решение будет способствовать укреплению цифровой устойчивости государства и усилению защиты государственных учреждений в киберпространстве. В 2023 году Microsoft предоставила помощь на сумму более $500 млн, в 2024 году – еще $100 млн, а в 2025 году сумма поддержки останется на прежнем уровне», – отмечают в Минцифры.

Компания также помогла перенести цифровую инфраструктуру в безопасные дата-центры по всей Европе и активно поддерживает проекты по кибербезопасности, расследованию военных преступлений и финансированию гуманитарных организаций в Украине, добавляют в министерстве.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Microsoft запустила программу поддержки, предоставляя украинским государственным учреждениям бесплатный доступ к своим облачным сервисам.

29 ноября 2023 года вице-премьер-министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Microsoft продолжила предоставлять бесплатные облачные услуги государственным учреждениям Украины. По его словам, компания инвестирует в развитие облачных технологий в Украине и уже предоставила более $540 млн в виде бесплатных сервисов, технической поддержки, оборудования и грантов.

Вице-премьер также подчеркнул, что эта поддержка способствует цифровизации государственных учреждений и защите данных. Кроме того, Microsoft активно помогает в реализации цифровых проектов в таких областях, как кибербезопасность, судопроизводство, таможня, медицина и образование.