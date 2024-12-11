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ERP-системи, великі дані та хмара. Які технології використовує український бізнес? Аналітика Держстату у чотирьох графіках

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes
Таїса Мельник /з особистого архіву
Таїса Мельник
Forbes

2 хв читання

Цифровізація бізнесу, автоматизація бізнес-процесів, технології для бізнесу /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Державна служба статистики опитала 10 000 українських підприємств про використання інформаційно-комунікаційних технологій Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Автоматизація бізнес-процесів добре освоєна українською фармою. Ця сфера економіки у 2024 році найактивніше використовує ERP-системи, за даними Державної служби статистики. Менше уваги приділяється гайповому штучному інтелекту. Які технології мають попит серед українського бізнесу?

Лише 5,2% українських підприємств використовують штучний інтелект (ШІ), свідчать дані Держстату на кінець листопад 2024 року. Більш популярними є аналітика великих даних та використання ERP-систем – обидва напрями застосовують 15,2% українських підприємств. 

Компанії з розвиненими ІТ-підрозділами мають на 35% вищий дохід, за даними McKinsey & Co на листопад 2024-го. Однак глибинна цифрова трансформація не є пріоритетом для багатьох українських компаній, розповів директор KPMG в Україні Андрій Тимошенко на Forbes Tech 2024 у листопаді. 

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