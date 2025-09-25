Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства відновило прийом заяв від агропідприємств, щоб визначити їх критично важливими для економіки та підтримки населення під час особливого періоду. Про це йдеться у повідомленні міністерства від 25 вересня.

Деталі

Звернення подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР).

«Підприємства, установи та організації, які вже мають статус критично важливих, зберігають його до закінчення терміну дії відповідного наказу. Водночас суб’єкти агропромислового комплексу, які потребують отримання чи оновлення цього статусу, можуть подати заяви через ДАР», – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

У Мінекономіки уточнили, що приватні підприємства для отримання статусу критично важливого повинні відповідати двом обов’язковим умовам: середня заробітна плата за звітний період має становити не менше 20 000 грн, а також відсутність заборгованості перед державним чи місцевими бюджетами за податками та зборами.

Крім того, підприємство має відповідати щонайменше одному з додаткових критеріїв: сума сплачених податків і зборів перевищує €1,5 млн, надходження в іноземній валюті перевищують €32 млн, підприємство є стратегічно важливим для держави (згідно з переліком стратегічних об’єктів), резидентом «Дія Сіті» або має ключове значення для економіки чи потреб громади.

Контекст

З 1 грудня 2024 року в Україні запроваджено оновлені правила бронювання працівників від мобілізації відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1332 від 22 листопада. Тепер усі етапи бронювання здійснюються виключно через портал «Дія». Ці нововведення стали результатом аудиту заброньованих підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

Ще 13 серпня Кабмін ухвалив зміни до процедури бронювання військовозобов’язаних. Вони покликані забезпечити стабільну роботу компаній у районах бойових дій та зберегти їхній кадровий резерв. Згідно з новими нормами, критично важливі підприємства в зонах активних або можливих бойових дій можуть забронювати до 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Список таких територій формує Міністерство розвитку громад та територій.

З 3 вересня підприємства критичної важливості на прифронтових територіях отримали право бронювати повний штат військовозобов’язаних через сервіс «Дія».