Ураження компресорних станцій від атак РФ може позбавити Україну 30–40% внутрішнього газовидобутку на весь опалювальний сезон, а його відновлення може зайняти більше року. Таку думку озвучив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу в медіа-центрі України 5 листопада, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Відновити зруйновані компресорні потужності до кінця сезону неможливо, вважає Харченко. За його словами, їхня вартість становить $2,5–6 млн за одиницю, а потрібні десятки таких агрегатів, які зараз важко знайти на світовому ринку.

«Тому відновлення газовидобутку справа навіть не одного року. Йдеться про 15-18 місяців для тих об’єктів, де треба відновлювати компресорні потужності», – пояснив Харченко.

Пошкодження компресорів створює ризик зниження тиску в газотранспортній системі, який доведеться компенсувати імпортом газу.

Харченко вважає, що Україна зможе пройти зиму, навіть якщо імпорт складе 2–2,5 млрд куб. м, менше від заявленої «Нафтогазом» потреби у 4 млрд куб. м. Однак країна, за його прогнозом, вийде з опалювального сезону з мінімальними запасами.

Для підготовки до наступного сезону, за оцінками експерта, доведеться імпортувати 4,5–5 млрд куб. м газу, що залежатиме від подальших атак РФ, темпів відновлення видобутку та фінансових можливостей «Нафтогазу».

Контекст

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, прагнучи ускладнити проходження опалювального сезону.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувні об’єкти «Нафтогазу» від початку війни, випустивши по Харківській та Полтавській областях 35 ракет, зокрема балістичні, і 60 дронів. Значна частина інфраструктури, включаючи критично важливі об’єкти, зазнала пошкоджень, повідомив голова НАК Сергій Корецький

Внаслідок атак Росія знищила близько 60% потужностей з видобутку газу в Україні, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела. Оцінка, щодо втрат у газовидобутку дещо завищена, але все одно є суттєвою, говорив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, за його словами реальна цифра втрат в районі 20–30%.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україні доведеться збільшити імпорт газу приблизно на 30% порівняно з попередніми планами через значні пошкодження газовидобувної інфраструктури. Точний обсяг необхідного газу залежатиме від темпів відновлення пошкоджених об’єктів і можливих нових авіаударів.

Такі компресори, про які згадав Харченко, імпортуються з Європи, США чи, іноді, Південної Кореї. Водночас у Сполучених Штатах, які активно, нарощують газовидобуток, попит на таке обладнання надзвичайно високий.