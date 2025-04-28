Міноборони анонсувало запуск двох нових типів відстрочок у «Резерв+» у травні

У додатку «Резерв+» стануть доступні відстрочки для людей з тимчасовою непрацездатністю строком від 6 до 12 місяців та для громадян, що мають чоловіка або дружину на службі і дитину до 18 років, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко 27 квітня. За її словами, кожна третя відстрочка в Україні оформлюється через «Резерв+».

Ключові факти

У травні Міноборони планує запустити два нових типи відстрочок: для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців, а також для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

За словами Черногоренко, загалом у «Резерв+» до кінця 2025 року працюватиме 35 типів відстрочок.

«Кожна третя відстрочка в країні оформлюється через Резерв+. А загалом у застосунку близько 4 млн користувачів. Кожен зі своїми життєвими обставинами», – сказала вона.

Вона зазначила, що в одному з наступних оновлень застосунку стануть доступні також відстрочки для вчителів.

Черногоренко анонсувала автоматичне продовження для відстрочок, які були отримані онлайн.

Контекст

Застосунок «Резерв+» почав свою роботу в травні 2024-го, тоді ж набув чинності новий закон про мобілізацію. 9 листопада в застосунку «Резерв+» стали доступні онлайн-відстрочки від мобілізації.

11 січня 2025-го парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифровий ВЛК. Ця ініціатива дозволяє автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

28 січня Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка дозволяє військовозобовʼязаним отримувати електронні направлення на ВЛК.