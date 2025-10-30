Міністерство оборони спрямовало ще 1,9 млрд грн на придбання дронів та іншої техніки через платформу DOT-Chain Defence. Про це повідомив міністр оборони Дмитро Шмигаль 30 жовтня.
Деталі
- До цифрової платформи DOT-Chain Defence, яка зʼєднує перевірених постачальників, військових і закупівельну агенцію, приєдналися ще 50 бригад ЗСУ, додав він. Загалом у ній уже працюють 180 підрозділів.
- Протягом трьох місяців через DOT-Chain Defence армія отримала майже 100 000 безпілотників на 3,74 млрд грн. Середній час доставки техніки «з наявності» становить лише 10 днів, – наголосив міністр.
Контекст
У січні Міноборони спільно з ДОТ оголосили про запуск ІТ-платформи Dot-Chain Defence для управління постачанням дронів і засобів РЕБ до військових підрозділів.
У червні Агенція оборонних закупівель та Державний оператор тилу провели онлайн-зустріч із представниками понад 50 підрозділів, де презентували можливості системи. Про оцінку ініціативи виробниками – у матеріалі Forbes.
Маркетплейс дронів стартував у липні. Перше замовлення оформлено 31 липня. Відтоді через платформу замовлено та доставлено 38 683 безпілотних засобів ураження. У каталозі – 184 моделі (FPV-дрони, «бомбери», літачки) від 38 виробників. Середній термін постачання – близько 10 днів, найшвидше – за п’ять днів.
