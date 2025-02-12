Верховна Рада продовжила строк проходження ВЛК обмежено придатним

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який продовжує термін для повторного проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) обмежено придатними громадянами до 5 червня 2025 року, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 12 лютого.

Ключові факти

Депутати підтримали законопроєкт №12457 щодо повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами, за основу і в цілому вони дали 313 голосів.

Таким чином термін для проходження повторного медогляду продовжено до 5 червня.

Заступниця керівника ОП додала, що не слід розраховувати на подальші продовження терміну, тому, всіх, хто зобовʼязаний пройти ВЛК, вони закликала не зволікати та не відкладати медогляд до останнього.

«Міноборони та ЗСУ дуже прошу правильно організувати всі процеси та підтримувати адекватні темпи обслуговування людей», – додала вона.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Контекст

17 січня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що військовозобовʼязані, яких раніше визнали обмежено придатними, до 5 лютого мають повторно і без попередження ТЦК та СП пройти військово-лікарську комісію, інакше будуть зобовʼязані заплатити штраф від 17 000 до 25 500 грн.

30 січня комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вніс законопроєкт про зобов’язання для обмежено придатних до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд, заявив член Комітету Олександр Федієнко.

Раніше Верещук заявляла, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) не застосовуватимуть штрафи до тих обмежено придатних, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Передбачалося, що дедлайн для проходження ВЛК перенесуть з 5 лютого на 5 червня.