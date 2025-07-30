Міністерство розвитку громад та територій готує до запуску мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси легальних перевізників, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine заступник міністра Сергій Деркач. Застосунок буде схожим на мобільний додаток від «Укрзалізниці» та запрацює у тестовому режимі вже восени.

Деталі

Потреба у запуску мобільного додатка від держави зумовлена неможливістю регулювати цей ринок іншими способами, каже Деркач.

Міністерство уклало низку партнерств із кількома платформами із продажу квитків на кшталт Tickets.ua, пояснив він. «Але ніхто не може змусити їх перевіряти перевізників, – зазначив він. – Це призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути».

Мобільний додаток від уряду працюватиме на основі даних порталу autobus.gov.ua, де вже можна перевірити легальність перевізника.

До кінця року портал оновлять, додавши можливість перевізнику управляти своїми маршрутами, продавати квитки, повідомив Деркач. А пасажиру – купувати квитки на виключно легальні рейси.

У тестовому режимі мобільний додаток запрацює вже восени, а повноцінно – з 2026 року. Його розробку підтримають міжнародні партнери.

«Він стане єдиним офіційним ресурсом для міжнародних перевезень в Україні. Це буде щось на кшталт мобільного додатку «Укрзалізниці», але для автобусів», – повідомив Деркач.

У додатку буде можливість залишати відгуки про перевізників і маршрути. Усі скарги автоматично отримуватиме «Укртрансбезпека», й перевізник нестиме відповідальність за порушення.

Контекст

Ринок автобусних перевезень в Україні переживає бум. Тільки торік перевізники продали квитків на міжнародні рейси на 20 млрд грн. Скільки принесли внутрішні перевезення, невідомо – близько 80% ринку працює «в сіру».

Такі темпи приваблють нових гравців. У 2026-му автобусними перевезеннями планує зайнятися лідер українського ринку онлайн-виклику авто Uklon.

Як уряд збирається виводити його з тіні – читайте в інтерв’ю Forbes Ukraine із заступником міністра розвитку громад і територій Сергієм Деркачем.