Міністерство розвитку громад та територій готує до запуску мобільний додаток для придбання квитків на міжнародні автобусні рейси легальних перевізників, повідомив в інтерв’ю Forbes Ukraine заступник міністра Сергій Деркач. Застосунок буде схожим на мобільний додаток від «Укрзалізниці» та запрацює у тестовому режимі вже восени.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- Потреба у запуску мобільного додатка від держави зумовлена неможливістю регулювати цей ринок іншими способами, каже Деркач.
- Міністерство уклало низку партнерств із кількома платформами із продажу квитків на кшталт Tickets.ua, пояснив він. «Але ніхто не може змусити їх перевіряти перевізників, – зазначив він. – Це призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути».
- Мобільний додаток від уряду працюватиме на основі даних порталу autobus.gov.ua, де вже можна перевірити легальність перевізника.
- До кінця року портал оновлять, додавши можливість перевізнику управляти своїми маршрутами, продавати квитки, повідомив Деркач. А пасажиру – купувати квитки на виключно легальні рейси.
- У тестовому режимі мобільний додаток запрацює вже восени, а повноцінно – з 2026 року. Його розробку підтримають міжнародні партнери.
- «Він стане єдиним офіційним ресурсом для міжнародних перевезень в Україні. Це буде щось на кшталт мобільного додатку «Укрзалізниці», але для автобусів», – повідомив Деркач.
- У додатку буде можливість залишати відгуки про перевізників і маршрути. Усі скарги автоматично отримуватиме «Укртрансбезпека», й перевізник нестиме відповідальність за порушення.
Контекст
Ринок автобусних перевезень в Україні переживає бум. Тільки торік перевізники продали квитків на міжнародні рейси на 20 млрд грн. Скільки принесли внутрішні перевезення, невідомо – близько 80% ринку працює «в сіру».
Такі темпи приваблють нових гравців. У 2026-му автобусними перевезеннями планує зайнятися лідер українського ринку онлайн-виклику авто Uklon.
Як уряд збирається виводити його з тіні – читайте в інтерв’ю Forbes Ukraine із заступником міністра розвитку громад і територій Сергієм Деркачем.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.