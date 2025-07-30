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«Найкращі умови для бізнесу в Європі». Як Україна виводитиме з тіні автобусний ринок на десятки мільярдів. Інтерв’ю із заступником міністра розвитку Сергієм Деркачем

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

Сергій Деркач /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Уряд придумав реформу, щоб вивести з тіні автобусний ринок на десятки мільярдів. Як саме? Інтерв’ю із заступником міністра розвитку громад і територій Сергієм Деркачем. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Ринок автобусних перевезень в Україні переживає бум. Тільки торік перевізники продали квитків на міжнародні рейси на 20 млрд грн. Скільки принесли внутрішні перевезення, невідомо – ринок у тіні, каже заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. Як держава планує це змінити, коли в Україні з’являться сучасні автостанції та що може завадити Uklon запустити автобусні перевезення з України в Європу? Інтерв’ю

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Війна прискорила розвиток бізнесу з перевезень. Через закрите небо майже 9 млн українців торік виїжджали за кордон автобусами. У 2021-му таких було 1,2 млн.

Такі темпи приваблють нових гравців. У 2026-му автобусними перевезеннями планує зайнятися лідер українського ринку онлайн-виклику авто Uklon, розповідала віцепрезидентка зі стратегії й розвитку компанії Оксана Розпутна. 

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