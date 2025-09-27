Міністр цифрової трансформації й перший віцепрем’єр Михайло Федоров презентував свого двійника, з яким можна спілкуватися у Telegram. Користувачі можуть ставити питання, пропонувати ідеї та залишати скарги. Що ще анонсував міністр на IT Arena?
Ключові факти
- Мінцифри розпочала стратегічне партнерство з польською ElevenLabs, що за допомогою ШІ клонує чи змінює голос, робить дубляж тощо. Інструментами ElevenLabs «оживили» ШІ-модель, що імітує спілкування з першим віцепрем’єром Михайло Федоровим. «Працюємо над тим, щоб двійник зʼявився також і в WhatsApp», – сказав Федоров.
- Щоб поспілкуватися з його цифровим двійником потрібно зайти у чатбот @thedigital_bot у Telegram, авторизуватися через застосунок «Дія» і поставити запитання голосом або текстом.
- Основне призначення двійника – обробляти резюме та ідеї щодо цифровізації державних послуг, які надходять до Мінцифри. «Наступний крок – інтегрувати технології в особистого голосового асистента на порталі «Дія», у державні освітні ініціативи», – сказав у відеозверненні CEO ElevenLabs Маті Станішевський.
- Для ElevenLabs це перша співпраця з урядом, сказав Федоров на пресконференції на питання Forbes Ukraine. У рамках партнерства компанія надає Мінцифри безплатний доступ до своїх сервісів. «Для них це цікавий кейс», – додав він.
- За його словами, мета компанії – протестувати роботу сервісів. «Вони готові масштабувати допомогу до певних масштабів, щоб ми запустили сервіси, подивилися, як це працює», – пояснив перший віцепрем’єр.
- Федоров також оголосив, що ціль Мінцифри – вийти на перше місце у рейтингу цифрових держав від ООН, який презентують у 2027-му. «За останні пʼять років ми зі 102 місця опинилися на пʼятому», – додав він.
- Уряд націлений на перехід від цифрової держави до агентної, сказав Федоров. Команда Мінцифри працює над запуском п’яти агентних послуг і у застосунку «Дія».
- Інший анонс Федоров – наступного року Фонд розвитку інновації, у який входять Український фонд стартапів і оборонний кластер Brave1, активніше видаватиме гранти для цивільних стартапів. «Наше майбутнє – за технологіями подвійного призначення, – додав Федоров. – Нам потрібно в це інвестувати».
Контекст
Міністерство цифрової трансформації України створило центр компетенцій зі штучного інтелекту, призначивши Данила Цьвока, колишнього продуктового директора Metinvest Digital, головним директором та Дмитра Овчаренка, колишнього керівника практики генеративного ШІ у SoftServe, технічним директором.
Центр розроблятиме національну ШІ-стратегію, підтримуватиме ШІ-стартапи з річним зростанням на 50% та впроваджуватиме ШІ у держуправління, цифрові послуги, освіту, охорону здоров’я та військові технології.
1 вересня Україна першою запровадила ШІ у держпослуги через віртуального помічника «Дія.АІ» на порталі «Дія». Він оформлює документи, консультує щодо сервісів, підтримує «єВідновлення» та працює в бета-режимі. Незабаром з’явиться у мобільному застосунку. До 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн за використанням ШІ в держсекторі.
