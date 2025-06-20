Конфлікт з Іраном щодня обходиться Ізраїлю в сотні мільйонів доларів, що робить його дорожчим, ніж війни в Газі чи з «Хезболлою», пише The Wall Street Journal . За оцінками експертів, місяць війни з Іраном може коштувати Ізраїлю $12 млрд.

Деталі

Ізраїль планує продовжувати операцію, поки не знищить іранську ядерну програму та арсенал балістичних ракет, і розраховує на щонайменше два тижні бойових дій. Проте високі витрати можуть змусити країну прискорити завершення конфлікту.

Найбільша стаття витрат – перехоплення іранських ракет, яке може коштувати до $200 млн на день. Наприклад, система David’s Sling, розроблена спільно з США, витрачає близько $700 000 за запуск двох перехоплювачів, а система Arrow 3 для балістичних ракет – до $4 млн за перехоплення.

Додаткові витрати включають боєприпаси, роботу авіації (зокрема F-35, які коштують $10 000 за годину польоту), заправку літаків і відновлення зруйнованих будівель, яке оцінюють щонайменше в $400 млн.

Іранські атаки паралізували значну частину ізраїльської економіки. Багато бізнесів, зокрема ресторани, зачинені, аеропорт Бен-Гуріон кілька днів не працював і зараз функціонує обмежено.

Через ракетні удари понад 5000 осіб евакуювали з домівок і розмістили в готелях за державний кошт. Найбільший нафтопереробний завод країни зупинив роботу після обстрілів, а школи залишаються закритими.

Пошкодження від балістичних ракет, за оцінками інженерів, є наймасштабнішими за останні десятиліття, а ремонт одного лише хмарочоса в Тель-Авіві може коштувати десятки мільйонів доларів.

За оцінками Інституту економічної політики ім. Аарона при Університеті Райхмана, місяць війни з Іраном може коштувати Ізраїлю $12 млрд – це більше, ніж Іран витратив на оборону за 2024 рік ($7,9 млрд), і становить чверть річного оборонного бюджету Ізраїлю ($46,5 млрд).

Економіка країни здатна витримати короткостроковий конфлікт, вважає Карніт Флуг, екс-глава Банку Ізраїлю. Однак тривалий конфлікт значно збільшить навантаження.

Агентство S&P не змінило кредитний рейтинг Ізраїлю, а фондові ринки країни досягли рекордних показників, випереджаючи американські індекси. Інвестори залишаються оптимістичними, вірячи в перемогу Ізраїлю та стійкість його економіки, яка вже продемонструвала витривалість під час війни в Газі.

Проте закриття шкіл ускладнює життя батьків, які змушені поєднувати роботу з доглядом за дітьми, а деякі сім’ї опинилися на межі виснаження через триваючий конфлікт.

Контекст

13 червня Ізраїль розпочав авіаудари по ядерних об’єктах Ірану, вищому військовому керівництву та інших стратегічних цілях. До 17 червня ізраїльські збройні сили атакували понад 1100 об’єктів на території Ірану, зокрема знищивши вісім ударних вертольотів на військовій базі та 40 елементів ракетної інфраструктури на заході країни.

18 червня Дональд Трамп знову закликав Іран до безумовної капітуляції, зазначивши, що «може діяти, а може й не діяти», коментуючи можливість ударів по іранських ядерних об’єктах.

Іранська влада заявила, що не вестиме переговори під тиском військової загрози та пообіцяла вжити заходів у відповідь у разі подальших атак.