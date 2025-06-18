Президент США Дональд Трамп прокоментував можливі воєнні дії проти Ірану, припустивши, що США можуть взяти участь в ударах Ізраїлю по Ірану. Про це він сказав на заході у Білому домі 18 червня, пише Sky News .

Ключові факти

«Ви навіть не знаєте, чи збираюся я це зробити. Ви не знаєте. Я можу це зробити, можу і не зробити, ніхто не знає, що я збираюся зробити», – заявив президент США у відповідь на запитання про можливі плани США завдати удару по іранських ядерних обʼєктах.

Водночас він заявив, що Іран «має багато проблем і хоче вести переговори».

За його словами, представники Ірану нібито зверталися до нього і навіть «пропонували» приїхати до Білого дому.

Трамп також додав, що «ніщо не закінчено» і що війна – «дуже складна справа». «Я поки не сказав би, що ми щось виграли, – сказав він. – Я б сказав, що ми домоглися великого прогресу. І подивимося – наступний тиждень буде дуже важливим».

Також Трамп побажав «успіху» верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, який напередодні пригрозив, що воєнні дії США проти Ірану призведуть до «непоправної шкоди», пише ClashReport. Президент США продовжив закликати до «беззастережної капітуляції» і зазначив, що Іран начебто «абсолютно беззахисний і взагалі не має протиповітряної оборони».

Трамп закликав премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу продовжити свою кампанію в Ірані. «Я сказав: продовжуйте в тому ж дусі, – заявив Трамп. – Я говорю з ним щодня».

Контекст

13 червня Ізраїль вдарив по ядерних об’єктах Ірану та ліквідував топгенерала іранських елітних військ. Тегеран погрожує відплатою, а ціни на нафту злетіли найшвидшим темпом за три роки. Яким може бути розвиток подій і чи вплинуть вони на Україну – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

17 червня Трамп назвав Хаменеї «легкою мішенню» і закликав Іран до «безумовної капітуляції».

Іран підготував ракети та інше озброєння, щоб завдати ударів по американських базах, якщо США зважаться на військове втручання, повідомила напередодні The New York Times із посиланням на дані розвідки.

США в наступні 24-48 годин вирішать, чи можна закінчити війну Ірану та Ізраїлю дипломатичним шляхом, або приєднаються до ударів Ізраїлю, за даними джерел ABC News.