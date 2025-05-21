Таможенники будут использовать бодикамеры во всех пунктах пропуска на границе. Правительство одобрило постановление

Ключевые факты

Решение правительства предусматривает введение многоуровневой системы полного видеонаблюдения путем сочетания видеонаблюдения со стационарных и бодикамер.

Ключевым аспектом является мгновенная передача видео в центр мониторинга, где обеспечивается централизованное наблюдение, оперативное реагирование и хранение материалов.

Технические параметры бодикамер исключают возможность вмешательства в видеозапись, включая ее удаление или редактирование. Камеры работают в том числе в ночном режиме.

Ожидается, что внедрение системы полного видеонаблюдения обеспечит выявление причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил, и их устранение. Нововведение станет профилактикой от злоупотреблений на таможне и защитит должностных лиц от необоснованных обвинений, считает Таможенная служба.

Министерству финансов поручено утвердить инструкцию по использованию индивидуальных портативных видеокамер, которая определит подробные процедуры их учета, выдачи, хранения и доступа к полученной информации, сообщило ведомство.

Согласно новому порядку, бодикамеры становятся неотъемлемым инструментом в работе таможенников при осуществлении служебных полномочий и проведении физических осмотров товаров во всех пунктах пропуска, обеспеченных соответствующим оборудованием.

Бодикамеры будут закреплены на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет производиться непрерывно во время мероприятий таможенного контроля и других формальностей. Самостоятельное отключение бодикамер или удаление видеозаписей запрещается.

В пунктах пропуска будут размещаться уведомительные уведомления о ведении видеофиксации, а в случае их отсутствия должностные лица будут уведомлять об этом устно.

Порядок также четко определяет правила использования, хранения и защиты видеоданных, в частности, он устанавливает, что удаленный онлайн доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно при наличии технической возможности. Также порядком запрещено использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время, а также несанкционированный доступ к видеозаписям.

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Контекст

Пилотный проект по применению таможенниками бодикамер начался в ноябре 2023 года в пункте пропуска «Рава-Русская» на границе с Польшей. Он стал наглядной демонстрацией нового качества работы таможни. Удалось добиться сокращения времени таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также увеличения поступлений в бюджет на 36%. Эти показатели стали основанием для масштабирования инициативы на другие пункты пропуска.