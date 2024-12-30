Податківці носитимуть боді-камери під час перевірок – Гетманцев

Всі податківці під час здійснення податкових перевірок будуть оснащені боді-камерами, повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев 28 грудня. Депутат назвав це рішення «ефективним антикорупційним заходом».

Ключові факти

Гетманцев повідомив, що наявність камер унеможливить зловживання з боку податківців, а також з боку несумлінних платників.

Очікується, що також запис зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок.

В додаток до камер податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами, тож, більше не буде актів, написаних від руки.

Контекст

Податкова за девʼять місяців провела 5483 документальні перевірки ФОПів, що на чверть менше, ніж у аналогічний період минулого року. Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза, порівняно з відповідним періодом минулоріч (518,8 млн грн). Утім підприємці вдало оскаржують деякі з цих рішень.

Цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.

У 2024-му, за даними Державної податкової служби, заплановано понад 3300 перевірок компаній та ФОПів. Із них майже 73% припаде на компанії, а решта – на приватних підприємців.

Уже з 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1-ї та 2-ї груп, тож кількість перевірок може побільшати.

ДПС може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, співпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць.

У січні-вересні Податкова провела понад 16 000 камеральних перевірок, за якими нараховано 9,5 млн грн штрафів щодо ФОПів, які працюють із підакцизними товарами. Податкова проводила й фактичні перевірки, за результатами яких винесено майже 9000 рішень та нараховано штрафів на 132,2 млн грн.