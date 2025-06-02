Національний банк України (НБУ) у травні збільшив продаж валюти на міжбанківському ринку на 29,3%, або $663,4 млн, досягнувши $2,92 млрд. Про це стало відомо з даних на сайті регулятора.

Деталі

Купівля валюти НБУ скоротилася до $1,3 млн із $17,5 млн у квітні, що призвело до зростання чистих валютних інтервенцій на підтримку гривні на 30,3%, або $679,8 млн, до $923,3 млн. Порівняно з травнем 2024 року цей показник знизився на 4,8%, або $149 млн.

За останній тиждень травня валютні інтервенції НБУ зросли на 5,7%, або $35 млн, до $653,2 млн порівняно з попереднім тижнем.

На готівковому ринку сальдо між продажем і купівлею валюти на початку тижня було позитивним ($4,5 млн із суботи до понеділка), але з вівторка стало негативним, зростаючи від $1 млн до $13,1 млн у четвер.

Офіційний курс гривні коливався з 41,5 грн/$1 на початку тижня до 41,67 грн/$1 у середині, повернувшись до 41,52 грн/$1 наприкінці. На готівковому ринку курс залишився стабільним: купівля – 41,4 грн/$1, продаж – 41,45 грн/$1.

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Контекст

У квітні міжнародні резерви України встановили новий рекорд із початку війни, збільшившись на $4,31 млрд, до $46,68 млрд. Зростання забезпечили значне фінансування від міжнародних партнерів і найнижчий із квітня 2024 року обсяг чистого продажу валюти НБУ. За місяць НБУ скоротив чистий продаж валюти на 17,1% порівняно з березнем 2025-го, продавши $2,21 млрд і придбавши $0,02 млрд до резервів.